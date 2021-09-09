【全新地標】亞洲首間視覺文化博物館M+11月西九開幕 港人首年免費 設6大展區 1,500 件作品

位於香港西九文化區、亞洲首間全球性當代視覺文化博物館M+將於2021年11月12日（星期五）正式開放予公眾參觀。是次來自 M+ 藏品系列約 1,500 件作品，將在博物館約17,000 平方米的展覽空間展出，這包括三十三個展廳和其他展覽空間。為慶祝博物館開幕，從開幕日起計十二個月內，持有有效身份證明文件的香港居民可免費*參觀M+展廳展覽。

即睇M+外型設計：

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博物館的開幕展由六個專題展覽組成，體現了M+館藏的各個重點領域，展示博物館由2012年開始蒐羅的M+藏品系列內的視覺藝術作品、流動影像作品、設計品、建築項目、檔案藏品。以上展覽分別為：

· 「香港：此地彼方」（位於地下大堂展廳）──展覽分為「此地」、「身分認同」、「地方」、「彼方」四章，展現這城市的演變及自1960年代起至今的獨特視覺文化；

· 「M+希克藏品：從大革命到全球化」 （位於二樓的希克展廳）──從M+希克藏品中挑選精品，按時序回顧1970年代至2000年代中國當代藝術的發展；

· 「物件 ‧ 空間 ‧ 互動」（位於二樓的東展廳）──按主題與時序探討過去七十年的國際設計與建築，以及作品與我們今天生活的關聯；

· 「個體 ‧ 源流‧ 表現」（位於二樓的南展廳）──從亞洲視角探討戰後國際視覺藝術的敍事；

· 「安東尼‧葛姆雷：亞洲土地」（位於二樓的西展廳）──一項由數以十萬計泥塑雕像組成的大型裝置作品，由享譽國際的英國雕塑家安東尼‧葛姆 雷和廣東三百多位村民於2003年花五天共同製作，反映中國的遼闊土地和龐大人口；以及

· 「博物館之夢」（位於二樓的合院展廳）──從M+構建的獨特亞洲脈絡探索全球概念藝術。

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除主要展廳外，M+ 將在大樓不同公共空間如 M+幕牆、大台階、工作室、天台花園和「潛空間」展出一系列委約作品和展示。

M+ 藏品率先睇：

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佔地 65,000 平方米的 M+大樓，由世界知名建築事務所 Herzog & de Meuron 的全球團隊與 TFP Farrells 和奧雅納合作設計，是香港最具標誌性的地標之一，既有宏偉壯觀的建築外貌，而大樓雖置身城市景觀中卻極為通達開闊。建築物採用了引人注目的陶瓦覆蓋縱向大樓，其南面外牆更設有多用途LED顯示系統，用於展示與M+有關的各種內容，成香港城市面貌中別樹一幟的風景。位於M+大樓地庫二層、沿着地下鐵路隧道走線開鑿而成的「潛空間」，是M+最具特色的展示空間，將用於展出大型裝置作品。

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此外，訪客可在M+大樓內享有獨一無二的多元化體驗，包括大樓內的兩間博物館商店、多間餐廳和可飽覽香港天際線壯麗景色的天台花園。其中，位於M+大樓地庫一層的M+小舖及CURATOR Creative Café at M+已率先向公眾開放。

* 免費入場安排將視乎日後情況而調整。

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記者：陳詠妍



