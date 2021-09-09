  • 31°C
香港時間 : 2021909日 (四) 18:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全新地標】亞洲首間視覺文化博物館M+11月西九開幕 港人首年免費 設6大展區 1,500 件作品

理財智慧 18:26 2021/09/09

分享：

位於香港西九文化區、亞洲首間全球性當代視覺文化博物館M+將於2021年11月12日（星期五）正式開放予公眾參觀。是次來自 M+ 藏品系列約 1,500 件作品，將在博物館約17,000 平方米的展覽空間展出，這包括三十三個展廳和其他展覽空間。為慶祝博物館開幕，從開幕日起計十二個月內，持有有效身份證明文件的香港居民可免費*參觀M+展廳展覽。

即睇M+外型設計：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

博物館的開幕展由六個專題展覽組成，體現了M+館藏的各個重點領域，展示博物館由2012年開始蒐羅的M+藏品系列內的視覺藝術作品、流動影像作品、設計品、建築項目、檔案藏品。以上展覽分別為：

·                 「香港：此地彼方」（位於地下大堂展廳）──展覽分為「此地」、「身分認同」、「地方」、「彼方」四章，展現這城市的演變及自1960年代起至今的獨特視覺文化；
·                 「M+希克藏品：從大革命到全球化」 （位於二樓的希克展廳）──從M+希克藏品中挑選精品，按時序回顧1970年代至2000年代中國當代藝術的發展； 
·                 「物件 ‧ 空間 ‧ 互動」（位於二樓的東展廳）──按主題與時序探討過去七十年的國際設計與建築，以及作品與我們今天生活的關聯；
·                 「個體 ‧ 源流‧ 表現」（位於二樓的南展廳）──從亞洲視角探討戰後國際視覺藝術的敍事；
·                 「安東尼‧葛姆雷：亞洲土地」（位於二樓的西展廳）──一項由數以十萬計泥塑雕像組成的大型裝置作品，由享譽國際的英國雕塑家安東尼‧葛姆  雷和廣東三百多位村民於2003年花五天共同製作，反映中國的遼闊土地和龐大人口；以及
·                 「博物館之夢」（位於二樓的合院展廳）──從M+構建的獨特亞洲脈絡探索全球概念藝術。

 

【打疫苗有獎抽】信和華置終極大獎凱匯單位抽獎 幸運兒身份揭盅 即睇你有冇份中獎，詳見【下一頁

除主要展廳外，M+ 將在大樓不同公共空間如 M+幕牆、大台階、工作室、天台花園和「潛空間」展出一系列委約作品和展示。

M+ 藏品率先睇：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

佔地 65,000 平方米的 M+大樓，由世界知名建築事務所 Herzog & de Meuron 的全球團隊與 TFP Farrells 和奧雅納合作設計，是香港最具標誌性的地標之一，既有宏偉壯觀的建築外貌，而大樓雖置身城市景觀中卻極為通達開闊。建築物採用了引人注目的陶瓦覆蓋縱向大樓，其南面外牆更設有多用途LED顯示系統，用於展示與M+有關的各種內容，成香港城市面貌中別樹一幟的風景。位於M+大樓地庫二層、沿着地下鐵路隧道走線開鑿而成的「潛空間」，是M+最具特色的展示空間，將用於展出大型裝置作品。

【公屋裝修】租置計劃買入430呎公屋 一家三口花36萬　大翻新一房變兩房 「小心思」設計大加分 ，詳見【下一頁

此外，訪客可在M+大樓內享有獨一無二的多元化體驗，包括大樓內的兩間博物館商店、多間餐廳和可飽覽香港天際線壯麗景色的天台花園。其中，位於M+大樓地庫一層的M+小舖及CURATOR Creative Café at M+已率先向公眾開放。

* 免費入場安排將視乎日後情況而調整。

【職場熱話】港女棄高薪轉做健身室接待員 男友擔心另有隱瞞 網民：可以換女友了，詳見【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍


 

全球化 M+ 視覺藝術 西九文化區 博物館 文娛藝術 亞洲

上一篇文章

【孫子市法】大摩唱淡 官府約談 港股慘淡

下一篇文章

【公關大娜移@iM網欄】別讓網戰思維趕走店舖的顧客
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樂園優惠】一票玩盡萬聖節+聖誕節！迪士尼推出$699港人限定「雙重暢玩」套票優惠
【樂園優惠】一票玩盡萬聖節+聖誕節！迪士尼推出$699港人限定「雙重暢玩」套票優惠
【一家五口安樂窩】三代同堂住540呎居屋 38萬兩房變三房 色調風格各異全家滿足
【一家五口安樂窩】三代同堂住540呎居屋 38萬兩房變三房 色調風格各異全家滿足
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【大行點睇】國信證券下調港股投資評級至「中性」　9月要迴避漲幅較大板塊　建議持有9大股份
【大行點睇】國信證券下調港股投資評級至「中性」　9月要迴避漲幅較大板塊　建議持有9大股份
【大行點睇】花旗料內房將迎更多見底訊號　首選6大股份
【大行點睇】花旗料內房將迎更多見底訊號　首選6大股份
【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個
【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個