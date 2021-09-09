【中小企營商】8月份中小企業務收益上升　受惠電子消費券帶動零售業從44.6升至52.4

▲ 8月份中小型企業（中小企）業務狀況按月統計調查結果今日公布。

政府統計處今日（9月9日）發表2021年8月份中小型企業（中小企）業務狀況按月統計調查的結果。中小企業務收益7月在收縮區域的46.6，上升至2021年8月的49.0。未來一個月（即2021年9月）的業務收益展望動向指數為49.5。

統計調查會向每月約從600間中小企的固定樣本搜集意見。而按行業分析，不少行業於2021年8月的動向指數，較上月有不同程度的上升，尤以零售業從44.6上升至52.4，以及批發業從43.4上升至50.0。至於進出口貿易業新訂單的現時動向指數，也從47.9上升至49.5；未來一個月（即2021年9月）的新訂單展望動向指數為50.3。

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政府發言人表示，受惠於環球經濟復甦及本地疫情穩定，中小企的營商氣氛於8月，已連續第三個月改善。並分析，零售業的細分指數在消費券計劃的刺激作用下明顯上升，並進入擴張區域。

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發言人進一步指出，政府稍後派發的第二輪電子消費券，將在今年餘下時間為與消費相關的行業帶來支持。惟更具傳染性的2019冠狀病毒病變種病毒在全球多地肆虐，情況繼續值得關注，也呼籲民眾接種疫苗。

責任編輯：馬意文