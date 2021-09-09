【筍工推介】民政事務局招聘合約文員　月薪逾1.5萬元　DSE五科考獲2級即可申請

民政事務局屬下的項目策劃辦公室近日招聘合約文員，最低只要求中學學歷，主要負責各項文書及雜務，亦要協助安排不同活動，如有需要，可能要在正常上班時間以外工作，包括星期六、星期日及公眾假期工作。職位月薪15,560 元，以非公務員合約聘用條款聘用，合約期大約11個月，若工作表現良好，合約結束時將獲發約滿酬金。

有意者可瀏覽以下圖片，查看入職條件及詳細工作內容。申請將於本月17日截止，只可經郵遞方式提交申請。此外，由於邀請信或通知信將以電郵方式寄出，申請人須於申請書上提供正確的電郵地址，並有責任查閱有關電郵，以確保邀請信或通知信妥為收悉。

入職條件：

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職責：

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申請手續：

申請人可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取申請表格[通用表格第340號 (3/2013修訂版)]。該表格也可在公務員事務局互聯網站下載。

填妥的申請表格須於截止申請日期或之前，送交香港黃竹坑業勤街23號嘉雲中心3樓項目策劃辦公室（遞交申請的日期會以信封上的郵戳日期為準）。請在信封面上註明「申請合約文員」。申請人如以郵遞方式提交申請，請在投寄前確保信封面已清楚寫上正確的地址及已貼上足夠郵資，以避免郵遞失誤。

所有郵資不足的郵件會由香港郵政安排退回或銷毀。申請人如遲交或未填妥申請書，申請將不獲考慮。申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約6個星期內接到通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作落選。

聯絡地址:香港黃竹坑業勤街23號嘉雲中心3樓項目策劃辦公室

查詢電話:3845 4588

截止申請日期(日/月/年) :17/09/2021 18:00:00

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