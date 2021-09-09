【退休調查】Slash族早12年規劃退休　累積總資產可多365萬元

▲ 永明金融指，以年率化回報7%計算，28歲開始計劃退休的累積資產會較40歲開始投資的人士多約365萬元

Slash（斜棟族或斜槓族）近年成為年輕人職場新趨勢，永明金融發布「斜棟無休？斜棟族退休規劃調查研究」發現，35%未有退休規劃斜楝族表示需要在退休後減少日常生活開支，另外有34%則表示會繼續工作，以解決退休後的生活開支不足的問題。

調查顯示，近七成受訪斜棟族無清晰退休計劃，而他們的平均預計開始計劃退休年齡為40歲。沒有退休規劃的受訪斜棟族預期退休後平均每月的開支為15,675元，未必可應付退休生活。如退休收入不足以負擔開支，約35%人士會減少日常使費，約34%受訪者或者有需要在退休後繼續工作以維持生活。

28歲規劃退休 每月平均儲蓄6,835元

至於已有退休規劃的斜棟族，其開始計劃退休年齡平均為28歲，每月平均儲蓄6,835元。由於提早作出退休部署，平均預期每月退休開支提高至18,443元，較沒有退休規劃的斜楝族高出接近2,800元。

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永明金融指，以年率化回報7%計算，28歲開始計劃退休的累積資產會較40歲開始投資的人士多約365萬元，累積總資產可達603萬元。香港永明金融有限公司財富及退休金業務總經理潘紀紅女士表示，調查結果反映，斜楝族對及早作出退休規劃的意識需要提高。

調查由永明金融委託善美佳市場顧問於今年6月中下旬在本港進行，分別透過網上問卷及面談訪問305名年齡介乎18至40歲、有多於一份收入來源、按個人喜好及優勢而選擇職業、並在過去一年於相同領域工作的人士，以了解斜棟族對工作及退休策劃的態度。受訪斜棟族的平均年齡是30歲，個人入息中位數是21,950元。

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