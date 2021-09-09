【筍工推介】土木工程拓展署請丈量員 月薪1.7萬至2.1萬 需具備土地或工程測量兩年經驗

土木工程拓展署請丈量員，月薪17,675元至21,340元，需具備土地或工程測量兩年經驗，主要協助測量主任及土地測量師職系人員進行實地測量工作，職位會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。職位可能需不定時工作，在建築工地、植物密茂斜坡、交通繁忙地點、高空、多山及偏遠地區、測量船上以及於惡劣天氣及海有大浪情況下工作。

詳情如下：

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申請手續：

申請書可循以下其中一項途徑遞交︰



(1) 填妥申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]，並於2021年9月10日或之前將其郵遞至聯絡地址。申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。請在信封面上註明「申請丈量員職位」。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本署，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。



(2) 於截止申請日期或之前透過公務員事務局互聯網站作網上申請。



申請人須於2021年9月17日或以前把相關的工作證明文件副本郵遞或電郵(電郵地址：appt3@cedd.gov.hk)至土木工程拓展署招聘組。於網上遞交申請表的申請人，請於電郵內或郵寄有關文件時在信封面和文件副本的每一頁上註明網上申請編號。當申請人透過電郵提交有關文件時，自動化系統會發出訊息予申請人以確認收到電郵。



沒有使用指定表格的申請、未填妥的申請表、逾期遞交或沒有夾附所需文件副本的申請書概不受理。申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約八至十個星期內接到通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

聯絡地址：九龍何文田公主道101號土木工程拓展署大樓14樓土木工程拓展署招聘組

查詢電話：3758 3428

截止申請日期(日/月/年)：10/09/2021 23:59:00

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責任編輯：羅浩濂