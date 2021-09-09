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【大行點睇】滙豐調整中資電力股評級　料行業估值獲重估　繼續睇好兩股

股樓投資 17:01 2021/09/09

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滙豐研究發表研究報告指，今年度聯合國氣候變化大會及各國政策支持，加上綠色電力轉型具可持續性，料刺激內地電企行業重估，同時上調電價可能取得進展，預期下半年市場情緒向好。

該行指出，雖然中國煤炭價格居高不下，拖累中資電力企業上半年盈利表現，但股價自7月起上升22%至91%，認為轉型至可再生能源及煤電價格上漲的預期驅動板塊向上。展望未來，該行認為綠色電力轉型更具可持續性，市場對煤電資產ESG的擔憂則料繼續存在。

 

該行調整行業股份評級，並繼續睇好兩股：

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同場加映: 【iM Cafe】二萬七前成交疏 板塊輪動要識郁

 

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

華潤電力（00836） 港股

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