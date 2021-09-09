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【ESG】菲仕蘭全球電子商務收入大增5成　為可持續發展每年向奶農注資2,400萬歐元

商業 16:57 2021/09/09

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可持續發展也是菲仕蘭「Our Purpose, Our Plan 2.0」策略重點之一。

疫情下線上銷售盛行，乳製品出口至香港及全球超過100個市場的荷蘭皇家菲仕蘭（菲仕蘭），全球電子商務收入也有顯著增長。其行政總裁Hein Schumacher表示，疫情期間銷售由零售店轉至網上渠道，同時受惠於荷蘭及亞洲市場的增長，去年菲仕蘭的全球電子商務收入激增逾五成。

爭取2050年實現「碳中和」　所有包裝可循環利用
環境、社會和治理（ESG）是全球企業的熱門話題。可持續發展也是菲仕蘭「Our Purpose, Our Plan 2.0」策略重點之一。該公司每年向實踐可持續發展措施的奶農注資2,400萬歐元。

【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

對應《巴黎協定》和《綠色協議》的氣候目標，菲仕蘭期望於2050年實現「碳中和」乳製品生產，並以2015年為基準，於2030年減少溫室氣體排放量三分之一以上。同時，該公公司計劃於2025年採用100%可回收包裝，以及於2050年實現所有包裝可循環利用和氣候中和。

事實上，在香港也進行可持續發展的計劃。例如菲仕蘭香港推出全港首個智能奶粉罐回收機計劃，向香港父母推廣智慧回收。首批智能奶粉罐回收機於9月起在港九、新界五個地點作試行，所回收的空罐經處理後將轉化成為再生原料，可製成單車零件。

【電動車】電動車普及影響員工生計　調查：日本汽車零部件相關職位料減8.4萬個

加快品牌數碼化及年輕化　滿足新時代需求
為迎接新常態便要加速數碼化。菲仕蘭於香港市場的電子商務渠道覆蓋多個平台，包括輕鬆訂服務、HKTVmall官方旗艦店、天貓香港官方旗艦店及微信官方店，同時亦舉行Facebook直播活動，與消費者保持緊密聯繫，適時減少面對面的接觸。

【零售科技】零售商加速數碼化　重點技術投資高級分析工具

另外，美素佳兒於今年8月首推個人化WhatsApp聊天機械人（chatbot），系統可以根據父母的興趣和喜好，隨時隨地提供聊天式個人化懷孕及育兒資訊，以及個人化專屬體驗。系統推出兩週內，已成功吸納全港過半數目標媽媽，她們的互動率更有逾90%。

責任編輯：馬意文

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可持續發展 疫情 ESG 碳中和 奶粉 荷蘭 銷售 巴黎 零售 香港

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