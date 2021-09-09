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【大行點睇】榮耀手機料侵蝕內地市佔率 美銀下調小米評級至跑輸大市

股樓投資 16:44 2021/09/09

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美銀發表報告，指小米集團 （01810） 旗下智能手機產品在中國市佔率達到17%，要進一步增加的難度較大，而今年7月榮耀手機已取得15%的市佔率，同時2022年預計出貨量將倍增，為小米帶來挑戰。

 

延伸閱讀   【大行點睇】招銀國際料恒指24000點現短期底部 建議率先吸納5股   詳情請看【下一頁
 

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該行指，內地市場貢獻小米85%的互聯網收入及大部分盈利，考慮到來看榮耀手機的競爭，加上積極的綫下戰略，成本預計增加。該行指在最壞情況下，2022年至2023年在中國市佔率將跌至12%至14%，令互聯網業務增長或在2023年出現負增長。

美銀下調小米評級至「跑輸大市」，目標價亦由27.7元降至22.3元。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 小米集團－W（01810） 中國 目標價 智能手機 小米

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