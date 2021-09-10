【樓市熱話】網民斥住公屋嘅人冇上進心 「一代住公屋令三代住公屋」

香港人有一個目標就是「我要做私樓業主！」，但無奈香港樓價持續高企，近日有網民於網上討論區發文，指當你父母住公屋，影響下一代都住公屋。相反，父母住私樓，下一代亦住私樓。

樓主坦言：「上一代人只要肯努力一定可以買到私樓，只是自己『大花筒』，不儲蓄，有些人就嗜酒、嗜賭，和貪圖享樂，所以老了就灌輸小朋友無樓不緊要，樓是奢侈品，不值得投資。」

按圖了解更多，樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人認為有公屋住已經很好了，不用住劏房，「有樓住，生活富足，哪有動力賺錢？」、「我丈夫從小在公屋長大，從小就被灌輸無樓不緊要，連他身邊的親戚都是沒有物業。無可否認，公屋令一部份人習慣在舒適圈，一直停留在原點。」、「私樓買不到，北上無發展，一是做『啃老族』，一是申請公屋。」

另有些網民不認同樓主的看法，他們認為只要子女生性一定可以住私樓，只是心態的問題，並分享個人經歷「我公屋出身，父母各自有置業，我沒有靠他們，現在都住私樓。」、「我住公屋長大，家中的窗戶，斜對面向上望是私樓，那時我已經發憤圖強，最後27歲上車置業。」、「有朋友住公屋，女兒讀醫科，人工加津貼，剛畢業已8萬收入，上一代住公屋，根本與下一代無關。」

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責任編輯：陳頌潔