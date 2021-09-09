【MPF】受託人搶推美股MPF基金 趕坐美股牛市順風車

▲ 今年押注美股的MPF基金為大贏家，急漲逾兩成。

近年監管機構已鮮有再批強積金（MPF）新基金，因市面已有400多隻MPF產品選擇，過往常遭坊間狠批「花多眼亂、打工仔唔識揀」，但最近BCT銀聯集團的美國股票基金於8月中獲批。BCT銀聯集團回應本報查詢指， BCT美國股票基金已獲積金局批核，計劃於今年11月才推出這個新的強積金基金，因需時準備銷售文件，及至10月擬通知成員，11月正式推出。

發言人透露，BCT美國股票基金的投資經理為東方匯理。基金透過投資於追蹤美國相關股市的指數，例如標準普爾500指數、以及納斯達克100指數的相關緊貼指數集體投資計劃，以投資美國股票市場。

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問及美股大牛市已經歷約10年，專家擔心位高勢危，而美銀、花旗及大摩等大行，近期先後作警示，在收水陰霾下美股回調壓力大，打工仔現在才追買美股會否有摸頂坐艇風險。BCT回應，美股現時的估值高於過去平均值，但美國企業的財務業績較預期強勁，加上市場充滿流動性，較高的估值不無道理。

BCT認為，美股能否維持強勢，其中一個關鍵是美國企業如何將不斷上漲的成本、轉嫁予消費者，以保障利潤率。長線而言，美股是全球最大市場，亦是環球股市投資的指標，長期忽略強勢並受環球資金追捧的美股，將會錯失不少投資機會。因此，相信加入美股MPF基金，可給成員多一個投資選擇，幫助他們更有效地作資產配置，從而達至投資目標。

美股MPF跑贏中港股【下一頁】

發言人補充，現市况對美國股票持中性立場。惟在政府對重啟經濟的意願下，美國經濟應可持續復甦。而拜登新政的財政刺激計劃規模可觀，即使考慮到將有進一步漫長的談判、妥協和政治障礙，計劃將對長期增長產生正面影響。然而，面對疫苗接種速度放緩，及Delta變種病毒擴散，美國招聘勢頭在8月份下滑，就業人數創七個月來最小增幅，美國經濟復甦動力是否開始減弱仍有待觀察。投資者應該繼續留意市場變化，按可承受的風險，慎選投資。

早前MPF專家、積金評級公司指，今年美股勁彈逾兩成，中港股票卻陷負回報，中美股票的回報差距創歷史新高。但BCT指，沒有發現成員換馬呈異常的情況，如慌忙急沽中港MPF股票等。積金評級又指，目前人均累積帳戶約有26萬元，業界提醒，若打工仔一筆過調倉追買美股的風險較大，只宜把新供款改揸美股MPF，冀利用平均成本法的好處，有助拉勻波幅。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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