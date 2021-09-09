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【疫市營商】紅A革新「網購平台」  疫情下網銷量急增兩倍

商業 16:45 2021/09/09

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「紅A」在一連三天舉行的HOFEX 國際食品餐飲及酒店設備展中，潛質買家及查詢較上屆升幅分別達45及50％。

過去一年多疫情衝擊各行各業，而餐飲業正是首當其衝。不過，本地老牌塑膠家品品牌「紅A」憑革新「網購平台」，以及力拓「一站式高端廚房解決方案」業務，在疫情下業務均有增長。另更在HOFEX展期中，潛質買家及查詢較上屆升幅分別達45及50％，反映業務不受全球疫情及經濟不明朗情況影響。

【香港品牌】紅A疫下不停步　中環設概念店擴闊客源

「紅A」於2019年中全面革新的「網購平台」，在疫情期間急速發展。「紅A」第三代接班人、星光實業業務拓展總監梁馨蘭表示，去年的網購平台總銷售量較2019年3月激增兩倍。即使現時疫情緩和，網購平台銷售繼續穩步上揚，成為公司的熱門銷售渠道之一。目前「紅A」已實行專業及家用雙線發展，「網購平台」的銷售產品除了商用產品，亦出售如烘焙機、焗爐等小型家電，吸引不少家庭用戶在疫情中購買。

眼見電子商貿的表現理想，她指，除了引進代理品牌令產品多元化外，公司亦正研究更多不同的電子商貿銷售模式，未來有機會嘗試以「直播帶貨」的方式拓展網上銷售渠道，更不排除會親自直播帶貨把「紅A」產品推廣到新生代，讓年輕一代繼續傳承「香港品牌」，使公司繼續在香港穩佔一定的市場佔比率。

另一方面，品牌數年前全力開拓全新市場，透過「一站式高端廚房解決方案」等方向尋找更多商機，現時佔公司整體業務達至20%。梁馨蘭續指， 過去一年，一站式廚房代理品牌的業務增長超過一成，預計隨著經濟回穩，加上疫情期間社會上已累積了一定的創業力量，來年將會繼續引入更多高質素的智能餐飲設備，讓更多代理品牌加盟，以進一步拓展市場。

【零售科技】零售商加速數碼化　重點技術投資高級分析工具

責任編輯：蘇穎琪

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