【有相睇】太古城頂層複式連天台單位　屋內有旋轉樓梯　上手業主8年賺逾千萬

二手樓價上月中破頂後，成交明顯轉慢。代理解釋，由於業主開價轉為強硬，筍盤大半已被消化。不過，只要單位有特色，且連雅緻裝修，單位自然受追捧。

中原地產趙鴻運說，太古城雅蓮閣頂層複式連天台，實用面積1,046平方呎，三房套間隔，向東南，望開掦景觀，附有雅緻裝修，業主原於上月底放盤，當時叫價2,900萬元，單位終累減67萬元，以2,833萬元易手，實用呎價約27,084元，屬市價成交。從代理提供相片可見，單位裝修企理，更設有旋轉樓梯直達天台。

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趙鴻運指，買家屬於用家，而原業主於2013年1月，以1,818萬元買入上述單位，持貨8年，現帳面賺約1,015萬元，物業期內升值56%。談到近期市況，代理指太古城本月暫錄6宗成交，平均實用呎價21,458元。

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