英國下議院通過加稅計劃　將用作改革及應付國民保健服務

英國首相約翰遜（Boris Johnson）日前提出加稅計劃，以支持英國國民保健服務(National Health Service)，而目前該服務系統難以負擔疫情的醫療開支。英國國會下議院周三（8日）通過加稅方案，用以填補因疫情而愈來愈大的財政赤字虧空，以及改革社會護理系統。

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計劃將於明年4月起實施，在未來三年內，幫助 醫療和社會保障制度 籌集近360億英鎊。上調稅率後，據 BBC報道計算，增稅計劃意味著年薪3萬英鎊以上的人，每年將多交255英鎊的稅；而年薪5萬英鎊以上的人，每年將多交505英鎊。

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加稅目標是解決社會健康服務治療方面的危機，隨著新冠疫情期間衛生保健服務壓力的不斷增加，英國政府的財政赤字已在急劇上升。據智庫公共政策研究所（The Institute for Public Policy Research）估計，疫情導致NHS每年需要額外投入150億英鎊。

然而，2019年約翰遜競舉時承諾不會加稅，此番舉動違背諾言，遭到其所屬的保守黨批評，指會失去選民的信任。

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