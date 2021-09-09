【大行點睇】摩通升太平洋航運目標價近50%　或迎來行業超級周期

摩根大通發表報告，指在終端需求廣泛增加的支持下，乾散貨運市場持續增長，波羅的海指數及其分子數小靈便型指數皆升上十年高位。該行上調太平洋航運(02343)2021年至2023年盈利預測45%，目標價自4.2元上調近50%至6.2元，為行業內最高，以反映商品需求，相信太平洋航運在上半年盈利創新高後，下半年將會錄得更強勁表現。另外港口擠塞情況亦會進一步令供應更緊張，而環保要求亦將令航運經營速度下降及更多船隻報廢，進一步減少供應，維持「增持」評級，料公司或迎來行業超級周期，相信有利的供求關係將持續至2022年至2023年。

大行對太平洋航運評級及目標價：

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