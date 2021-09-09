美元見底回升　人幣穩字當頭

上周美國8月份就業報告遠遜預期，受變種病毒擴散影響，新增非農職位只有23.5萬份，遠低於預期的73.3萬份，然而平均工資漲幅加快，市場憂慮滯脹風險升溫，聯儲局亦不大可能推遲年內展開退市的決定，隨後美滙見底回升並企於92.7水平以上。隨着暑期結束大部份市場人士重返工作崗位，外滙市場或出現更為明確方向。筆者認為，聯儲局退市政策步伐仍較大部分主要央行快，有關貨幣政策分化將逐漸推動美元走高。

美元反彈亦導致人民幣重回6.45/6.56區間，事實上人民幣在最近數月變動不大，外滙市場預期非常穩定，或與6月份人行出手調控人民幣單向升值預期有關。在此背景下，市場正在等待央行在滙市的訊號，除非央行有意引導人民幣走貶以支持經濟，否則年內人民幣穩字當頭的政策不變機會較大，特別在11月份六中全會前後相對穩定。數據方面，中國外貿數據意外走強，但可能與出口商先行採購聖誕節產品有關，出口強勢可能只屬短暫。國內方面，中國8月份通脹進一步走弱至同比增長0.8%，工業生產價格卻意外飆升至同比增長9.5%。通脹壓力溫和顯示央行有更多貨幣政策空間，CPI-PPI價差擴大意味企業盈利因生產成本上揚而受壓，或增加人民銀行的寬鬆傾向。

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