【運動熱潮】運動品牌Lululemon次季業績大勝預期　周三盤後曾飆升逾13%

▲ 【運動熱潮】運動品牌Lululemon次季業績大勝預期 股價盤後曾飆升逾13%

全球掀起運動熱潮，加拿大運動服裝品牌Lululemon（美：LULU）截至8月底的次季業績大勝預期，收入按年大升61%至 14.5 億美元，遠勝市場預期13.4億美元；經調整每股收益約1.65 美元，高過預期的1.19美元。Lululemon有望提早在今年達成原訂在2023年的收入目標，股價在周三美股盤後飆升逾13%。

首席財務官Meghan Fran表示，期內產品大受歡迎，加上店鋪表現提升以及電子商務持續強勁。他提到，雖然集團繼續應對疫情影響，包括供應鏈問題，但對下半年增長勢頭感到興奮。

2021年展望方面，Lululemon 預計第三季淨收入介乎14億至14.30億美元，每股收益介乎1.28至1.33 美元，經調整後每股收益預計在1.33至1.38 美元。全年淨收入介乎61.90億至62.60億美元，每股收益介乎7.16至7.26 美元，調整後每股收益7.38至7.48 美元。

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編輯：李哲毅

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