睇好疫情後旅遊業前景　 比爾蓋茲花22億美元增持四季酒店股份

疫情令到全球人口流動大幅減少，首當其衝的是酒店行業，不過隨着疫苗面世，酒店業漸復甦，比爾蓋茨（Bill Gates）似乎就相當看好疫情之後的酒店業發展。比爾蓋茨的投資機構Cascade Investment LLC日前以22億美元，購買沙特阿拉伯王子瓦利德（Al Waleed bin Talal Al Saud）所持有的四季酒店部分股份，變相增持七成的股份。

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根據四季酒店集團的新聞稿，比爾蓋茨的瀑布投資公司將斥22.1億美元，購買瓦利德王子的Kingdom Holding Company持有的四季酒店集團股份（Four Seasons Hotels and Resorts）的一半，即23.75%股份，上述股權買賣將於明年1月完成。

交易完成後，Cascade Investment LLC將持有四季酒店71.25%的股份，意味着比爾蓋茨成為四季酒店的絕對控股股東。此筆交易將四季酒店的整體估值提升到近100億美元。

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目前四季酒店經營著121家酒店和度假村，以及46套住宅。雖然酒店入住率依舊較低，但酒店業收入或將提升。根據酒店資料機構STR的資料，截止8月底，四季酒店平均每日房間價格達到了343.23美元，高於2019年284.09美元。

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