  • 31°C
香港時間 : 2021909日 (四) 19:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

睇好疫情後旅遊業前景　 比爾蓋茲花22億美元增持四季酒店股份

環球政經 18:56 2021/09/09

分享：

疫情令到全球人口流動大幅減少，首當其衝的是酒店行業，不過隨着疫苗面世，酒店業漸復甦，比爾蓋茨（Bill Gates）似乎就相當看好疫情之後的酒店業發展。比爾蓋茨的投資機構Cascade Investment LLC日前以22億美元，購買沙特阿拉伯王子瓦利德（Al Waleed bin Talal Al Saud）所持有的四季酒店部分股份，變相增持七成的股份。

【筍工推介】郵政署請助理經理 月薪逾2.2萬元 表現好每半年派一次獎金 【見下頁

    點擊圖片放大
    +13
    +12

根據四季酒店集團的新聞稿，比爾蓋茨的瀑布投資公司將斥22.1億美元，購買瓦利德王子的Kingdom Holding Company持有的四季酒店集團股份（Four Seasons Hotels and Resorts）的一半，即23.75%股份，上述股權買賣將於明年1月完成。

交易完成後，Cascade Investment LLC將持有四季酒店71.25%的股份，意味着比爾蓋茨成為四季酒店的絕對控股股東。此筆交易將四季酒店的整體估值提升到近100億美元。

比爾蓋茨原來是大地主？麥當勞薯條的原來產自其農田 【見下頁

目前四季酒店經營著121家酒店和度假村，以及46套住宅。雖然酒店入住率依舊較低，但酒店業收入或將提升。根據酒店資料機構STR的資料，截止8月底，四季酒店平均每日房間價格達到了343.23美元，高於2019年284.09美元。

同場加映: 【iM Cafe】二萬七前成交疏 板塊輪動要識郁

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳楚琨

Resort 酒店行業 增持 疫情 酒店 比爾蓋茨

上一篇文章

【精明理財】退稅「年金」 懶人包 到底值唔值得買

下一篇文章

【孫子市法】大摩唱淡 官府約談 港股慘淡
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【一家五口安樂窩】三代同堂住540呎居屋 38萬兩房變三房 色調風格各異全家滿足
【一家五口安樂窩】三代同堂住540呎居屋 38萬兩房變三房 色調風格各異全家滿足
【樂園優惠】一票玩盡萬聖節+聖誕節！迪士尼推出$699港人限定「雙重暢玩」套票優惠
【樂園優惠】一票玩盡萬聖節+聖誕節！迪士尼推出$699港人限定「雙重暢玩」套票優惠
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【大行點睇】花旗料內房將迎更多見底訊號　首選6大股份
【大行點睇】花旗料內房將迎更多見底訊號　首選6大股份
【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個
【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個
紅磡曼翹首批50伙 開放式折實331.8萬起 24伙折實價低於400萬
紅磡曼翹首批50伙 開放式折實331.8萬起 24伙折實價低於400萬