【監管跌市】外媒澄清中國減慢而非停批遊戲版號　騰訊、網易反彈（第二版）

▲ 【監管跌市】外媒澄清中國減慢而非停審網遊版號 騰訊ADR早段高水3% 內地逾一個多月未批遊戲版號

中國對網絡遊戲監管繼續發酵。有外媒昨午後引述消息指，中央暫時停止審批國內所有新的網絡遊戲，以進一步處理未成年沉迷遊戲的問題，目前不清楚暫時時間多長。據指，該決定是在周三（8日）中宣部及國家新聞出版署約談騰訊 （00700） 、網易 （09999） 等遊戲企業和平台時公布。該報道隨後在晚上9時澄清， 監管機構正在放慢審批版號流程 ，而非 暫停審批。

騰訊昨跌逾8%後，今日反彈，現升1.3%，最新報486.2元，成交額103.7億元；網易 （09999） 昨插逾一成後，現升2.2%，最新報136.9元。

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另一消息人士指，新的網絡遊戲暫時停批一段時間，因中央當局以減少新遊戲的數量為優先。該消息人士亦形容，今年上半年新遊戲的審批稍為過於激進。

值得留意是，根據國家新聞出版署，已有逾一個多月沒有公布新的遊戲版號獲批，對上一次公布為7月22日。

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（第二版：加入外媒更正報道）

編輯：袁諾曦

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