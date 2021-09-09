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【監管跌市】傳中國暫時停批新網遊　內地逾一個多月未批遊戲版號　網易美股盤前跌6%

股市 16:18 2021/09/09

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傳中國暫時停批新網遊

中國對網絡遊戲監管繼續發酵。有本地傳媒引述消息指，中央暫時停止審批國內所有新的網絡遊戲，以進一步處理未成年沉迷遊戲的問題，目前不清楚暫時時間多長。據指，該決定是在周三（8日）中宣部及國家新聞出版署約談騰訊 （00700） 、網易 （09999） 等遊戲企業和平台上公布。

騰訊重磅手遊《英雄聯盟手遊》延至國慶假期後推出，看【下一頁】

另一消息人士指，新的網絡遊戲暫時停批一段時間，因中央當局以減少新遊戲的數量為優先。該消息人士亦形容，今年上半年新遊戲的審批稍為過於激進。

值得留意是，根據國家新聞出版署，已有逾一個多月沒有公布新的遊戲版號獲批，對上一次公布為7月22日。

監管再對遊戲行業出搫，遊戲股急挫，網易美股盤前跌近6%，報85.4美元，網易港股全日跌11%，收報133.9元，成交25.6億元，騰訊跌8.5%，收報480元，成交267.2億元。

相關文章：【監管跌市】中宣部等約談騰訊及網易等遊戲企業　科技股小股災、騰訊再失500元

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編輯：袁諾曦

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