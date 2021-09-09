【澳洲疫情】新州料7成民眾打好針 悉尼將重開食肆酒吧

澳洲新冠肺炎疫情持續嚴峻，當地政府加快為民眾接種新冠疫苗。新南威爾士政府周四公布解封路線圖，預料當地下月中能達到7成民眾接種新冠疫苗的目標，屆時有望重開悉尼的酒吧、食肆、健身室等場所。

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新南威爾士（NSW）政府周四（9日）公布最新解封路線圖，州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）表示， 當地43%成年人已完成接種新冠疫苗、75%已接種最少一劑疫苗，預料下月中能達到7成民眾完成接種疫苗，悉尼將有望重開酒吧、餐廳及健身室等場所。當局亦預料學校將於下月25日起逐步開放。

此外，已完成接種疫苗的民眾亦可解除居家令，容許舉行20人以下的戶外聚會、以及在新州範圍內旅行等。

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新州早前已表明放棄「清零」策略，改為與新冠病毒共存。貝雷吉克利安警告指，預料放寬防疫限制後，當地確診病例會增加，若任何地區出現集體感染，將立即進行局部封鎖。由於悉尼以外的幾個地區感染個案甚少，因此會於周六（11日）解除封城。

總理莫里森（Scott Morrison）表示，新州的解封措施符合政府的路線圖，並警告下階段解封將會十分困難，希望各州政府可以堅持與病毒共存的策略。澳洲逾2,500萬人口當中，有超過一半民眾正處於封城狀態，除了新州外，維多利亞州及當地首都直轄地區正爆發新冠疫情。

責任編輯：郭麗明