【三星摺機】三星新摺機Galaxy Z Fold3及Flip3明開賣　MIRROR代言相機效果如何？（多圖+有片）

▲ 作為Samsung Galaxy Z Fold3 5G及 Samsung Galaxy Z Flip3 5G代言人的人氣組合MIRROR 12位成員，早前就在會上大玩自拍，到底Galaxy Z Fold3及Flip3的影相效果如何？

三星（Samsung）全新摺疊手機Samsung Galaxy Z Fold3 5G及 Samsung Galaxy Z Flip3 5G明（10日）正式在港開賣。作為代言人的人氣組合MIRROR 12位成員，早前就在會上大玩自拍，實測Galaxy Z Fold3及Flip3的相機效果，到底Galaxy Z Fold3及Flip3的影相效果如何，就讓本報記者再為大家試驗一下啦！

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首次採用UDC屏下鏡頭設計的Galaxy Z Fold3，屏下鏡頭是400萬像素鏡頭、像素尺寸2.0μm的感光元件，由於像素較低，加上上方屏幕像素會有干擾，所以自拍出來的照片細節會較少、也會出現顆粒雜訊。

如果用戶想要自拍，可以考慮使用封面屏幕上的鏡頭來自拍，因為前置鏡頭所使用的是1000萬像素鏡頭，相比屏下鏡頭更清晰。

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至於背面設置的1200萬像素三鏡主相機，規格與上一代差不多，較不一樣的是鏡頭表面改用康寧 Gorilla Glass with DX 超清晰玻璃，讓相機的成像可以更為清晰。 不過基本上三星的後置鏡頭所拍攝出來的效果，已沒什麼好特別挑惕，畫質都相當清晰。而且三星也設有內置AI技術，在拍照期間，手機會自動偵測用戶正在拍攝哪些物品，分析後再為用家提供拍攝最佳方法，例如記者在天橋拍攝時，手機就自動偵測到高樓大廈以及車輛。

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Galaxy Z Flip3主攻女性市場

至於細摺機Galaxy Z Flip3，向來以輕巧、方便自拍的定位，主攻女性市場，用家可利用前鏡頭自拍變成「粉餅盒」外觀，更可隨時切換角度自拍，相當適合女性使用。

今代Galaxy Z Flip3與上代不同的地方，就是機背的副屏幕，由上代1.1吋增大到1.9吋，當進行自拍時，用家可以看到更大範圍，而且解像度亦更高，影像更為清晰。另外，Z Flip3在拍照功能中加入主副屏幕同步的設定，當拍照時，拍攝者可望著主屏幕，而被拍攝的人士也可以透過副屏幕看到照片的效果。

另外，至於拍攝效果，記者實試後認為就算細摺機，畫質也相當好。就算在黑暗的環境下，拍攝出來的照片色彩也相當鮮豔。

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另值得一提的是，兩款手機採用的是高通Snapdragon 888處理器，效能十分出眾，不過就要注意在兩款新手機上，在室外使用逾15分鐘，就出現了發熱的情況。

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兩款新手機將於明（9日）正式開賣，其中Galaxy Z Fold3的12GB RAM+ 512GB ROM售15,398港元，有黑、綠及銀三色選擇；12GB RAM+256GB ROM版本則售14,598港元，機身僅有黑色。至於Galaxy Z Flip3則售8,298港元。今次Galaxy Z Flip3更推出多款新顏色予用戶選擇，分別是黑、白、綠、紫。

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記者：曾曉汶