【敘福樓】黃傑龍：下半年再開牛角等6家分店　7月生意額已回復疫情前水平

▲ 黃傑龍指，集團暫時未有迫切性買舖，希望將資源集中於開餐廳。

敘福樓 （01978） 於2018年買入灣仔老字號「永華麵家」的商標，敘福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍稱，收購後一直構思如何活化品牌，未來將會把永華定位為高級茶餐廳，並更名為「永華日常」，相信品牌既適合商場，也適合街舖，擁有開設30間分店的潛力，首兩家分店將設於淘大商場及灣仔利東街。

將「永華麵家」活化為「永華日常」

黃傑龍表示，今年下半年料開6家分店，令全年新開店數目增至8家，包括兩家「永華日常」分店，而牛角、牛角buffet、牛角次男方都會開新店，增聘約200至300人。除「永華日常」，敘福樓還會推出定位為咖啡店的「The Matcha Tokyo」及「台灣火鍋」兩個新品牌。

他續指，「最壞時間已過」，今年業績持續改善，7月生意額已回復至去年1月即疫情前水平，相對持續改善的勢頭會持續，只要疫情不反彈，對下半年生意感樂觀。不過，他強調，餐飲業營業時間仍受到社交距離措限制，故生意仍未恢復至十足狀態，惟7、8月營運狀況已好於上半年。

食材成本有上升壓力

餐飲業均面對食材成本上漲問題，黃傑龍稱，食材成本確實有上升壓力，唯有在採購上著手，如開拓更多地方的牛肉，包括蘇格蘭及俄羅斯，並與供應商簽訂3至6個月的長期合約，同時上半年透過調整餐牌加價。

現時街舖租金大幅向下，黃傑龍指，集團暫時未有迫切性買舖，希望將資源集中於開餐廳，以發揮最大收益，但未來若有合適舖位，也不排除會買。

消費券首期2000元於8月開始派發，黃傑龍稱，8月首兩周消費氣氛明顯高漲，使用八達通付款的顧客也上升，當中牛角次男方及和平飯店使用八達通的比例相對較高。

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