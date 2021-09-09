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【鄰近太古城】THE HOLBORN折實596萬起　全數平過800萬　發展商：定價略有折讓　以開心價推

股樓投資 16:13 2021/09/09

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THE HOLBORN價單登場，並將於周四（9月9日）開放示範單位。據首張價單顯示，88伙單位以中低層為主，定價由633.9萬元起，至最貴851萬元，實用呎價則約26,924元至32,922元，以最高總折扣計，樓價獲減6%，折實價由595.866萬元起，至最貴799.94萬元，折實呎價則約25,309元至30,946元。   

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恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝說，首批單位以「開心價」推出，較預期價錢有3%至4%折讓，而全數單位折實價亦低於800萬元，將於本周六（11日）收票，料可吸引投資者及區內分支家庭認購，又指日後加推或有加價空間，但視乎認購情況及市況。（示範單位相見下圖：2房無改動示範單位：A座28樓A1室）

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THE HOLBORN最大賣點是鄰近藍籌屋苑太古城翠湖台，所以實際與太古城有差不多的社區、交通配套。更重要的是，項目鄰近核心商業區，有一定租賃需求，而且大部份為開放式及一房戶，銀碼不高，相信吸引投資者入市。 

資料顯示，THE HOLBORN位於筲箕灣道1號，前身為太祥街2號太樂樓舊樓，現已重建成樓高31層的住宅大廈，提供420個單位。交通方面，項目位處港鐵太古城站及西灣河站之間，不用10分鐘步程便到其中一站，而筲箕灣道沿綫有電車站、多條巴士及小巴綫，來往多區方便。生活配套方面，項目鄰近港島東區其中一個最大型的購物商場太古城中心，能滿足基本的衣食住行所而，而屋苑附近亦有公園、球場。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 THE HOLBORN

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