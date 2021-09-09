  • 33°C
香港時間 : 2021909日 (四) 16:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東南亞騰訊】Sea擬集資491億元　今年最大證券發行

股市 16:03 2021/09/09

分享：

【東南亞騰訊】Sea擬集資491億元　今年最大證券發行

獲騰訊 （00700） 支持，並有「東南亞小騰訊」之稱的Sea（美：SE） 公布，發行1100萬股ADS，以昨日（周三）收市價計算，價值約38億美元；另外集團亦計劃發行25億美元的股票連結債券（equity-linked debt），合共集資63億美元（約491億港元），將成為今年最大的證券發行，以推動其全球擴張和收購。

Sea 將發行 1,100 萬股ADS，以周三收盤價計算價值約 38 億美元，公司還計劃授予 ADS 承銷商 30 天的認股期權（option），以相同的條款和條件購買最多165萬股ADS。另外，Sea 還將發行25億美元可轉債。

Sea市值逼美團【下一頁】

這將是拚多多 （美：PDD） 自去年 11 月 18 日集資 41 億美元迄今最大規模，若是包含可轉債後的總金額，則是 2020 年 6 月美國電信商 T-Mobile（美：TMUS） 之後最高紀錄。

你可能有興趣：唐牛開倉分享兩隻重倉美股→【按此

疫情以來，SEA迅速擴大了其在電子商務和遊戲領域的市場份額，推出了射擊遊戲 Free Fire及其Shopee在線購物應用程序。

今年以來，Sea累計上升逾 70%，公司創始人李小冬於8月成為新加坡首富。

相關文章：

「東南亞騰訊」Sea首季收入升147%　虧損擴大至4.2億美元

編輯：吳敏芳

****同場加映****
登入HKET「財經台」收看／收聽貼市財經資訊及分析!
重溫【ET開市直擊】港股彈唔起 個股搵契機（附Time code）

美股 Sea Limited（美：SE） 騰訊 集資 東南亞
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【高息股攻略】電力股跑贏大市　這隻龍頭收息逾3厘　博「財息兼收」
【高息股攻略】電力股跑贏大市　這隻龍頭收息逾3厘　博「財息兼收」
【高息股攻略】內房股最高預測股息率17.7厘　安全之選如何揀？（附表）
【高息股攻略】內房股最高預測股息率17.7厘　安全之選如何揀？（附表）
【打疫苗抽凱滙】凱滙單位得主年紀是什麼？　誰是抽獎活動最大贏家？外傭或成得獎者之一
【打疫苗抽凱滙】凱滙單位得主年紀是什麼？　誰是抽獎活動最大贏家？外傭或成得獎者之一
【恒指夜期+ADR】港股ADR指數急插235點　騰訊ADR阿里美股低港約3%　中概股全綫跌（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】港股ADR指數急插235點　騰訊ADR阿里美股低港約3%　中概股全綫跌（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【打疫苗抽凱滙】信和華置凱滙單位第一輪抽獎結果出爐　即看終極大獎、二獎得獎者名單（不斷更新）
【打疫苗抽凱滙】信和華置凱滙單位第一輪抽獎結果出爐　即看終極大獎、二獎得獎者名單（不斷更新）