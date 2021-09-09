▲ 【東南亞騰訊】Sea擬集資491億元 今年最大證券發行

獲騰訊 （00700） 支持，並有「東南亞小騰訊」之稱的Sea（美：SE） 公布，發行1100萬股ADS，以昨日（周三）收市價計算，價值約38億美元；另外集團亦計劃發行25億美元的股票連結債券（equity-linked debt），合共集資63億美元（約491億港元），將成為今年最大的證券發行，以推動其全球擴張和收購。

Sea 將發行 1,100 萬股ADS，以周三收盤價計算價值約 38 億美元，公司還計劃授予 ADS 承銷商 30 天的認股期權（option），以相同的條款和條件購買最多165萬股ADS。另外，Sea 還將發行25億美元可轉債。

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這將是拚多多 （美：PDD） 自去年 11 月 18 日集資 41 億美元迄今最大規模，若是包含可轉債後的總金額，則是 2020 年 6 月美國電信商 T-Mobile（美：TMUS） 之後最高紀錄。

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疫情以來，SEA迅速擴大了其在電子商務和遊戲領域的市場份額，推出了射擊遊戲 Free Fire及其Shopee在線購物應用程序。

今年以來，Sea累計上升逾 70%，公司創始人李小冬於8月成為新加坡首富。

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編輯：吳敏芳



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