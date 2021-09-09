【新股IPO】海倫司國際9869暗盤最多升6%　一手帳面最多賺615元

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海倫司國際 （新上市編號：09869） 明日掛牌，今日收市後有暗盤交易。該股以招股價區間中間價19.77元定價，今日在數個暗盤中先跌後升，在輝立暗盤中，該股收盤報20.35元，升2.9%，一手500股帳面賺290元。富途暗盤收報21元，升6.2%，一手帳面賺615元。
海倫司國際9869超額認購近30倍，一手中籤率60%（附分配結果）【下一頁】
海倫司國際在各暗盤的表現：
|券商
|暗盤價
|價格變幅
|招股價
|一手帳面盈虧
|收盤時間
|輝立
|20.35
|+2.9%
|19.77
|+290
|18：30
|耀才
|20.3
|+2.7%
|+265
|19：30
|富途
|21
|+6.2%
|+615
|18：30
註：價格及帳面盈虧單位均為港元
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記者：梁安琪
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