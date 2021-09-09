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【新股IPO】海倫司國際9869暗盤最多升6%　一手帳面最多賺615元

新股IPO 18:36 2021/09/09

分享：

海倫司國際 （新上市編號：09869） 明日掛牌，今日收市後有暗盤交易。該股以招股價區間中間價19.77元定價，今日在數個暗盤中先跌後升，在輝立暗盤中，該股收盤報20.35元，升2.9%，一手500股帳面賺290元。富途暗盤收報21元，升6.2%，一手帳面賺615元。

海倫司國際9869超額認購近30倍，一手中籤率60%（附分配結果）【下一頁】

海倫司國際在各暗盤的表現：

券商 暗盤價 價格變幅 招股價 一手帳面盈虧 收盤時間
輝立 20.35 +2.9% 19.77 +290 18：30
耀才 20.3 +2.7% +265 19：30
富途 21 +6.2% +615 18：30

註：價格及帳面盈虧單位均為港元

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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記者：梁安琪

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港股 IPO 海倫司（09869）

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