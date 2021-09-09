【電動車】電動車普及影響員工生計　調查：日本汽車零部件相關職位料減8.4萬個

▲ 據諮詢公司 Arthur D Little Japan 的數據顯示，隨著汽車電動化後，日本國內 68.6 萬個汽車零部件相關職位中，到 2050 年可能減少 8.4 萬個。（AFP）

各大汽車製造商紛紛轉向生產純電動車，隨時影響傳統汽車產業的就業市場。據諮詢公司 Arthur D Little Japan 的數據顯示，隨著汽車電動化後，日本國內 68.6 萬個汽車零部件相關職位中，到 2050 年可能減少 8.4 萬個。

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燃油車的零件多達 3 萬種，而純電動車的零件數量則減少 4 至 5 成，變相令生產純電動車所需的心人手比以往少。本田（Honda）在今年 4 月宣布，到 2040 年全面取消燃油車，改為生產純電動車等計劃。為了進行轉型，公司今年推出招募計劃，招募 55 歲以上的員工作為提前退休者，計劃吸引逾 2 千人參與，人數相當於本田在日本國內正式員工約 5％。

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隨了日本，另一汽車製造國德國也出現同樣情況。據德國 Ifo 經濟研究所於 5 月發表的調查顯示，當地實行汽車電動化後，預計到 2030 年將至少有 21.5 萬名從事汽車製造業的員工受到影響。當地的汽車品牌亦進行轉型，決定裁減員工數目。其中大眾汽車（Volkswagen）在今年 3 月，透過讓年長員工提前或部分退休的方式，在德國工廠裁員最多 4,000 人，此舉可能需要花費數億歐元。公司當時表示，預計將有最多有 900 名員工選擇提前退休，另有數千人選擇部分退休。

至於平治母公司德國車廠戴姆勒（Daimler）表示，計劃至 2030 年投資超過 400 億歐元（約3,660億港元）發展純電動車，並透露技術轉型或會導致裁員。集團計劃建造 8座電池工廠，並由 2025 年起只生產電動車。

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記者：廖淑瑩