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【疫下航空】與AWS合作全面採用雲端服務 環亞計劃2025年前擴展業務至全球逾500個地點

環球政經 17:57 2021/09/13

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環亞機場服務管理集團聯同Amazon Web Serivce今日（10日）公布，將集團旗下大部分IT基礎設施遷移至AWS的雲端服務，並已關閉兩所數據中心，透過AWS服務，環亞在全新貴賓室能以快20倍的速度部署IT服務，並開發全新解決方案。

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現時集團透過雲端服務，開發名為Smart Traveller的忠誠獎勵計劃，旨為國際旅客提供由零售、旅遊及餐飲等行業的合作夥伴給折扣。同時，環亞借助AWS，使用Amazon API Gateway的管理平台，將貴賓室管理系統轉換為軟件即服務（SaaS）解決方案，並提供予合作夥伴，令他們可安全地獲取環亞客戶的數據，從而提供新的個人化服務，如私人貴賓室使用權、水療和健康體驗等。

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現時環亞每年招待全球逾250個地區、70個國際機場及逾2000萬名旅客，環亞首席資訊總監張明球透露，採用AWS雲端服務後，集團計劃在2025年前擴展業務至全球500個地區，包括全球最繁忙的100個機場，並實現40%成本節約。

張明珠表示，集團之所以選擇AWS，是源由其全球網絡的廣泛覆蓋、安全性和高擴展性，令集團於新機場貴賓服務，並建立新的策略夥伴關係。隨著環亞基礎設施全面轉移至AWS後，集團可隨時利用AWS一系列的雲端工具開發更創新、安全及無縫的客戶體驗。

 

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責任編輯：潘曉豐

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