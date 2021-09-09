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北韓慶祝建國73周年 士兵披防護衣參與深夜閱兵

環球社會熱點 16:14 2021/09/09

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北韓於周四迎來建國紀念，平壤政府照例安排多項慶祝活動。閱兵儀式選擇在深夜舉行，當中最特別的是披上防護衣的部隊，估計是代表防範新冠肺炎病毒的隊伍，領袖金正恩出席但未有發表講話。

【東京奧運】北韓缺席被罰 無緣參與北京冬奧 【下一頁】

北韓官媒朝中社周四（9日）報道，政府舉行建國73周年的紀念活動，其中閱兵儀式在半夜時間舉行。閱兵隊伍中未見任何彈道導彈，但仍然有展示部分傳統武器，如火箭發射器及反坦克導彈。其中一支部隊身披橙色醫療級別防護衣，估計是象徵北韓應對新冠肺炎疫情的部隊。

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金正恩照例出席，欣賞平壤金日成廣場的閱兵及向在場民眾揮手，但未有發表講話。金正恩過往在閱兵儀式上，多有發表講話。反而勞動黨中央委員會書記李日煥有發表講話，稱北韓成立以來，全體北韓人民在保衛祖國和社會主義建設中發揮英雄精神，今後也要一如既往地憑藉團結一心的力量克服難關，將社會主義建設推向新高潮。

北韓再拒疫苗 今次係邊隻？ 【下一頁】

首爾北韓大學院大學的教授楊武仁（Yang Moo-jin）表示，閱兵儀式似乎設計成當地節慶活動，加上彈道導彈及核武缺席閱兵，或代表金正恩有意處理當地問題，如經濟及新冠疫情，同時為與美國及南韓展開新談判留有空間。

責任編輯：吳漢培

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