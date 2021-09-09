【北水基金】下半年北水新基金共378隻 吸資額暫破5000億元

▲ 最近兩個多月內地公募基金共推378隻，吸金5170億元。

公募基金發行持續火熱，規模不斷增長，截至本周二（9月7日），今年下半年北水新基金募集5170.63億元（人民幣，下同），新成立基金共378隻。目前新基金發行普遍有3大特色，包括不超過百億元、較多是偏股混合型、部分為中長期純債型基金等。

但今年9月初，首隻由外資獨資的公募基金公司貝萊德推出公募基金，意味着北水產品將展開中外機構互撼，令競爭更激烈。

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北水QDII基金新發行創10年新高【下一頁】

內媒引述Wind的統計，自春節後新基金發行漸萎縮，4月份成立108隻新基金、吸金1399.75億元；5月則有120隻新產品，月度募集1319.07億元。及至6月份A股漸止跌回暖，新成立基金數目回升至190隻，月度募集提升至2838.54億元，按月急增115%。此後的7月份和8月份，月度吸資均保持在兩千億元以上，分别是7月推154隻基金、籌2441.67億元；8月更達兩百隻及吸資2482.16億元。

整體而言，下半年公募基金新成立共有378隻，累計募集規模合共5170.63億元，正式突破5000億關口。然而，內媒指監管機構近期約談私募等基金公司，關注量化型產品，令大約30隻相關基金暫叫停。

此外，下半年各類型產品中，偏重布局權益類基金，新成立的偏股混合型基金共有108隻，募集2300.43億元，佔下半年全市場新發基金的45.17%；偏債混合型基金僅50隻，募641.79億元；另外，股票型基金中的被動ETF共成立96隻，吸水合計387.08億元，而純債券型基金共有37隻及吸資719.53億元。

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景順長城基金固定收益部總經理暨基金經理彭成軍表示，未來債市和股市都有發展機會。綜合業界分析指，當下內地頻出招嚴打炒樓，但居民資產配置需求仍旺盛，遂轉戰公募基金，令下半年爆款基金再現，由劉格崧任基金經理的廣發行業嚴選三年持有產品，以首募148.7億元，成為下半年唯一過百億元的熱賣基金，亦令這星級操盤手基金管理規模驟增至904.49億元。

值得注意的是，上述遭搶購的基金，宣告成立的第二天，已快速建倉，且加倉光伏、新能源車及龍頭化工等熱門賽道。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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