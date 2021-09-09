【內房板塊】 「金九銀十」開局不似預期 內房企爆破產潮 內房全綫下挫

原本「金九銀十」為內房傳統旺季，但在高壓的樓市調控下，見到銷售速度整體放緩。據中指研究院監測數據顯示，9月1至6日，內地15個代表城市商品住宅成交規模約為194萬平方米，按年下降14%，顯示在限購限售措施下，市場觀望情緒上升。

【吉利汽車 175】 吉利旗下網約車曹操出行 獲新一輪38億融資【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

加上有內媒指，今年截至9月5日止，共有274間內地房地產公司破產，相當於平均每日有約一間房企破產，內房行業正進行新一輪洗牌。

內房股全綫下跌，其中，中國奧園（03883）最新跌一成，暫時跌幅最深，報4.13元，跌10%；屢傳債務爆煲的中國恒大（03333）再跌4.9%，最新報3.53元；上周遭評級機構穆迪列入負面觀察名單的富力地產（02777），最新跌4.5%，報5.68元。

同場加映: 【iM Cafe】二萬七前成交疏 板塊輪動要識郁

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧