【中秋熱話】僱主送月餅予傭人 傭人旋即放上網賣 網民：既出之物看開一點

正所謂「獨在異鄉為異客，每逢佳節倍思親。」特別中秋節本應是人月兩團圓的節日，人在異鄉的傭人倍感思親之情。有見及此，有網民於網上討論區發文，指其傭人做了一件事，令樓主感到不滿，她直言：「我真是十分生氣，好像被人騙錢！！！」

按圖了解更多，樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人認為傭人把月餅放上網賣的確很過份，始終是僱主的心意，「太過份了， 一番心意」，不過亦有人安慰樓主「雖然送給她就不應該理會她如何用，不過看到會不開心，我明白的，你生氣一會兒就好了！」、「當出節日獎金」、「算啦！心意她明白，賣到錢都是一份心意。」

另有些網民不認同樓主生氣的理由，反而覺得送了出去就不要管別人如何處理，「有甚麼問題？送給人，是別人問題，她喜歡如何處理是她的事情。」、「既出之物，看開一點」、「給了她，如何處置都不關你事，看開一點啦！」

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責任編輯：陳頌潔