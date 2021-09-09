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曼翹一房示範單位　浴室鋪木地板防滑　開放式廚房設弧形假天花

股樓投資 17:26 2021/09/09

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由桂洪集團發展，位於紅磡馬頭圍道68號的新盤「曼翹MANGROVE」開放示範單位予傳媒。項目共設兩個無改動示範單位，分別為一房及開放式間隔。

一房示範單位以18樓A室為藍本搭建，實用面積232平方呎，不設露台及工作平台。大門位設小玄關，正前方為長方形客飯廳，客飯廳設大玻璃窗，增強採光及通風。單位設開放式廚房，位於客飯廳角落，廚房上方設弧形假天花，工作枱面呈曲尺設計，亦設嵌入式雪櫃、蒸焗爐等電器，附有吊櫃，用盡室內空間。

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單位睡房為套房設計，浴室位於房內，為設有窗戶的「明廁」設計，附有全身鏡，淋浴間地板鋪上木踏板以防潮防滑。睡房以方形開則，四正實用，同樣有大玻璃窗堵加採光度。

延伸閱讀︰紅磡曼翹首批50伙  開放式折實331.8萬起  24伙折實價低於400萬【下一頁

 

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撰文 : 謝昕蕎

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