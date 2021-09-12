平安健康互聯網醫療平台　在綫問診提升診療效率

平安健康醫療科技有限公司（01833）（股票簡稱「平安好醫生」，下稱平安健康）成立於2014年8月，並於2015年4月APP客戶端正式發佈，現時發展至中國領先的互聯網醫療健康服務平台，秉承「信任、專業、便捷」3大理念，致力構建專業醫患溝通橋樑，爲用戶提供更優質醫療服務。

平安健康的願景是：「讓每家擁有一個家庭醫生，讓每人擁有一份電子健康檔案，讓每人擁有一個健康管理計劃。」平安健康持續從患者、保單用戶、企業僱員及互聯網醫院獲取用戶並透過服務產品變現，目前，平安健康已經形成綫上醫療、消費型醫療、健康商城、健康管理及互動等重點業務板塊。公司於2018年5月正式在香港交易所主板掛牌上市。截至2021年6月31日，平台註冊用戶數達4億，月活躍用戶數逾3,210萬。公司已拓展超過3,800間企業客戶，當中包括眾多大型國企、科技巨擎及金融機構等。

創建互聯網+醫療+健康模式

平安健康創建了互聯網+醫療+健康的模式，已經上綫皮膚科、中醫科、婦產科3大專科，配置超過100名專科名醫，並同步往眼科、兒科、內科、外科等多方向孵化。而為了提升綫上醫療服務質量、提供多樣的服務和產品形式，公司近年積極發展「自有醫療團隊+AI賦能醫療」業務。

截至2021年6月底，公司自有醫療團隊約有2,000人；由於公司積極發展人工智能技術研發、智能重症監控系統、AI智能輔助問診系統、合理用藥監測系統和智能醫療安全監控平台，2021年上半年，累計諮詢量達到11.8億，較2020年底增長近18%。

針對需求 提供一站式服務

自新冠肺炎疫情爆發之後，大眾的健康意識大大提升，對互聯網醫療亦有更深認識，根據中國互聯網協會公布的《中國互聯網發展報告（2021）》，去年互聯網醫療健康市場達到1,961億元人民幣，按年增長47%，增速是各行業之首。而平安健康近年針對中國市場的健康需求，已為個人及企業提供涵蓋體檢、醫美、口腔及基因檢測等標準化的健康服務。

此外，受益於用戶對互聯網診療服務的認知度提升，平安健康通過醫療服務的引流，獲得大量具有真實醫療服務、產品需求的用戶，形成了以在綫醫療爲核心，以多樣的服務、產品形式來進行變現的平安健康一站式服務平台。

除了上述服務優勢，平安健康之所以能獲得客戶信賴，主要是其能够清楚了解醫患之間的痛點，並致力改善。例如在疫情期間，平安健康不但針對用戶需求，透過自有醫療團隊提供更快速回應；公司更推出業內首個「在綫醫療全程安心保障」，當中包含了醫療責任及藥品品質兩大類型，以回應市場需求。

▲ 平安健康通過先進的分級診療理念，約2,000名自有醫生定義為「懂醫療的客戶經理」，為客戶協調安排貫穿綫上到綫下的醫療健康相關服務。

發揮平台優勢 疫下保障供應

平安健康致力構建專業醫患溝通橋樑，為大衆提供優質的醫療服務。在2020年疫情高峰期間，平安健康新註冊用戶數量是過往的10倍，新增用戶日均問診量是平時的9倍。面對愈來愈多的常見病患者選擇綫上問診服務，平安健康透過自身核心技術──AI輔助診療技術，包括在輸入使用者年齡、性別和目前症狀後，快速幫助用戶找到合適的專業醫生；同時幫助醫生更高效地回答用戶問題，縮短醫生進行疾病診斷所需時間，並在問診過程中提供診斷參考，為醫生及病患帶來更高診斷準確度。

此外，面對去年疫情期間防疫物資及藥物供應不足和物流緊張等困難，平安健康也充分發揮了互聯網醫療平台的專業優勢，與各方供應商保持密切溝通，盡全力保障綫上商城藥品、保健品等產品供應充足。

持續升級 完善客戶體驗

作爲互聯網醫療行業的領軍企業，平安健康已構建起互聯網+醫療+健康模式。首階段累積規模化的用戶，建立完善互聯網醫療制度，公司正向快速業務擴張邁進，並將持續升級，完善企業客戶健康管理服務內容和客戶體驗，為用戶提供更好的服務。

平安健康把全國性、區域性頭部醫院作爲發展核心，短期通過綫上名院專區、專科中心、O2O專科服務包等形式，長期通過綫上平台運營、分級診療服務、醫保支付對接等形式，把和綫下醫療機構的合作鏈條進行長、短有效配置，形成深度協同關係。再者，平安健康的探索以城市爲單位，以三甲醫院爲龍頭，以眾多共建醫院爲基礎，從醫療O2O方向切入，建立城市醫療生態網絡。

（資料由客戶提供）