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【Bitcoin】渣打料今年底 比特幣或升至10萬美元

環球經濟金融 15:20 2021/09/09

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Bitcoin價格今年底可能升至10萬美元大關。

Bitcoin（比特幣）走勢波動，跌至4.6萬美元水平。但渣打唱好Bitcoin，預計Bitcoin價格今年底可能升至10萬美元大關。渣打更稱從長遠價值而言，Bitcoin有望升至17.5萬美元的高位。

【Bitcoin】薩爾瓦多逾千示威者抗議反對 正式成為法定貨幣 【下一頁】

渣打新興市場貨幣研究全球負責人肯德里克（Geoffrey Kendrick），負責帶領渣打的加密貨幣研究部門。

該部門周二（7日）向客戶提供一份報告，指全球未來進入無現金世界時，Bitcoin作為一種交換媒介，或成為無銀行賬戶的主要點對點支付方式。

渣打指出從周期性來看，預計Bitcoin價格有機會在今年底或明年中升至10萬美元的高位。渣打指以太幣（Ethereum，ETH）作為交易量第二大的加密貨幣，結構性估值約介乎2.6萬至3.5萬美元。

全球首國列為法定貨幣 高票過薩爾瓦多國會 【下一頁】

渣打稱Bitocin如要達到上述以太幣的水平，價格必須升至接近17.5萬美元。

根據CoinDesk截至本港周四（9日）下午3點的數據，Bitcoin在過去24小時内上升1.92%，報46,172美元。

責任編輯：鄭錦玲

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