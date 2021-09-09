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紅磡曼翹首批50伙  開放式折實331.8萬起  24伙折實價低於400萬

股樓投資 15:19 2021/09/09

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由桂洪集團發展的何文田新盤「曼翹MANGROVE」公布首張價單。

曼翹首批單位涉及50伙，涵蓋開放式及一房單位各25個，實用面積介乎186至250平方呎。據價單顯示，整批價單售價由404.6萬至644.1萬元，價單呎價則由21,073至27,056元。發展商提供最高18％優惠率，扣除最高折扣後，折實售價由331.8萬，至最貴528.2萬元；而折實呎價則17,281至22,185元，平均呎價為19,648元。

項目入場單位為6樓F室，單位屬開放式間隔，實用面積192平方呎，折實售價331.8萬元，折實呎價17,281元；而最平一房單位則為5樓E室，實用面積249平方呎，折實445萬元，呎價則為17,871元。

桂洪集團董事凌俊偉形容首批售價為「屯馬興奮價」，開價較同區項目有折讓，期望項目價格及戶型可吸引年輕上車客及分支家庭客群。他續指，9月上旬所推售的一手項目銷情不俗，故相信市場消化能力強，不擔心項目銷情。

資料顯示，曼翹位於紅磡馬頭圍道68號，項目共有一座，提供130個單位，包括63伙開放式及62伙一房單位，另設5個連平台或天台特色單位，實用面積由約186至334平方呎不等。曼翹屬重建項目，預計關鍵日期為2022年6月30日，項目位於彌敦首238號1樓的示範單位已開放予公眾。

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撰文 : 謝昕蕎

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