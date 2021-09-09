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【零售科技】零售商加速數碼化　重點技術投資高級分析工具

商業 15:27 2021/09/09

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亞馬遜在其店引入「拿了就走」（Just Walk Out）技術，消費者只需在入口處掃描應用程式並插入信用卡，攝影機和貨架感應器就會自動追蹤消費者所選擇的商品，並在消費者離開後向其收費。

疫情加速了零售商數碼化，改變了零售商對科技投資的取態。根據數據分析公司Forrester最近的一份報告指出，個性化體驗和高級分析工具，成為零售商今年技術投資清單中的重點項目。

【香港零售】港7月零售銷貨價值按年升2.9%　遠低於市場預期按年增10%

在疫情驅動下，消費者的購物途徑變得更多元化，加上電子商務及店內取貨等購物趨勢盛行，也使全渠道銷售模式(Omni Channel Retailing)變得更加重要。報告指出，在此大勢下，零售商關注到個性化購物體驗的重要性，故對零他們來說，高級分析工具仍然是重要的投資項目。在零售商和技術決策者中，52% 的人表示他們已經擁有這些工具，其中32%更計劃擴大使用範圍。

另根據科技洞察平台CB Insights的一份報告，隨著越來越多的消費者轉向全渠道購物，全球零售科技投資額在第二季按年增長了兩倍，達到315億美元（約2450億港元）。零售科技具需求，沃爾瑪（Walmart）也把握了商機，於7月宣布計劃將其全渠道技術出售給其他企業。

零售科技應用廣泛，報告亦指出，擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）仍然是零售商最關注的科技技術之一，而虛擬助手和聊天機器人等緊隨其後。雖然現時擴增實境和虛擬實境已漸變得普及，惟報告表明，零售商尚未更廣泛地採用這些技術。

事實上， 在科技應用情境不斷改變的情況下，零售業面對的消費場景與消費行為也必須跟著精進。以亞馬遜（Amazon）為例，該企在其無人店引入「拿了就走」（Just Walk Out）技術，消費者只需在入口處掃描應用程式並插入信用卡，攝影機和貨架感應器就會自動追蹤消費者所選擇的商品，並在消費者離開後向其收費。這些科技應用，不旦有助為客人省下排隊結帳時間，提高消費者個人化購物體驗，亦有利企業節省人力成本，值得業者借鏡。

【電商挑戰】消費者網購愈來愈重視網絡安全　零售商宜用專業域名及企業電郵增網上形象

【物流商機】 沃爾瑪為其他零售商提供配送服務　最快2小時送到

責任編輯：蘇穎琪

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