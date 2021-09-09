【Xbox更新】Xbox手掣軟件更新　提升iOS裝置連接能力

▲ 微軟針對跨裝置連接和改善延遲，為Xbox手掣進行軟件更新。

微軟（Microsoft）旗下的Xbox雲端串流遊戲服務，早前正式登陸iOS系統。近日微軟再宣布，將會針對跨裝置連接和改善延遲，為Xbox手掣進行軟件更新。更新軟件後的Xbox手掣將會支援藍牙LE，改善與iOS 15和iPadOS 15 裝置的連接。

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微軟近日發布文章，指出該企近日開始為Xbox One、Xbox Elite 2和Xbox Adaptive手掣測試全新的軟件系統，及後將會支援藍牙 LE，改善手掣與iOS 15 和 iPadOS 15設備的連接。另外，用戶可以更快捷地在 Xbox 主機和其他裝置如Windows 10電腦和Android裝置之間轉換，只要一按「配對」按鈕即可連接。

除此之外，微軟也表示過往僅有Xbox Series X 和 Series S獨享的功能，也將會在更新後，開放予Xbox One、Xbox Elite 2 和 Xbox Adaptive使用。

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責任編輯：曾曉汶