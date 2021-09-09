  • 31°C
香港時間 : 2021909日 (四) 18:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Xbox更新】Xbox手掣軟件更新　提升iOS裝置連接能力

科技 17:05 2021/09/09

分享：

微軟針對跨裝置連接和改善延遲，為Xbox手掣進行軟件更新。

微軟（Microsoft）旗下的Xbox雲端串流遊戲服務，早前正式登陸iOS系統。近日微軟再宣布，將會針對跨裝置連接和改善延遲，為Xbox手掣進行軟件更新。更新軟件後的Xbox手掣將會支援藍牙LE，改善與iOS 15和iPadOS 15 裝置的連接。

【機迷熱話】Game Boy經典遊戲將登陸Switch　為訂閱服務增誘因？

【遊戲熱話】Sony將於下週發布PlayStation活動　透露第三方及PS5最新遊戲資訊

微軟近日發布文章，指出該企近日開始為Xbox One、Xbox Elite 2和Xbox Adaptive手掣測試全新的軟件系統，及後將會支援藍牙 LE，改善手掣與iOS 15 和 iPadOS 15設備的連接。另外，用戶可以更快捷地在 Xbox 主機和其他裝置如Windows 10電腦和Android裝置之間轉換，只要一按「配對」按鈕即可連接。

除此之外，微軟也表示過往僅有Xbox Series X 和 Series S獨享的功能，也將會在更新後，開放予Xbox One、Xbox Elite 2 和 Xbox Adaptive使用。

【機迷熱話】中國落實嚴格打機規定　要求實名認證再掀熱論　手遊公司有何對策？

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【機迷熱話】xCloud雲端遊戲服務　將於年底登陸Xbox主機
2021/08/25
【機迷熱話】xCloud雲端遊戲服務　將於年底登陸Xbox主機
【安全漏洞】Razer滑鼠被揭存漏洞　或會存取電腦權限
2021/08/24
【安全漏洞】Razer滑鼠被揭存漏洞　或會存取電腦權限
【機迷熱話】遊戲大作「GTA V」推出近10年　突破11.7億元銷售大關
2021/08/05
【機迷熱話】遊戲大作「GTA V」推出近10年　突破11.7億元銷售大關
【機迷熱話】Sony推出PS5首個重大更新beta　改善手掣體驗、增強家長控制
2021/07/30
【機迷熱話】Sony推出PS5首個重大更新beta　改善手掣體驗、增強家長控制

你可能感興趣

【機迷熱話】xCloud雲端遊戲服務　將於年底登陸Xbox主機
19:09 2021/08/25
【機迷熱話】xCloud雲端遊戲服務　將於年底登陸Xbox主機
【安全漏洞】Razer滑鼠被揭存漏洞　或會存取電腦權限
15:09 2021/08/24
【安全漏洞】Razer滑鼠被揭存漏洞　或會存取電腦權限
【機迷熱話】遊戲大作「GTA V」推出近10年　突破11.7億元銷售大關
11:01 2021/08/05
【機迷熱話】遊戲大作「GTA V」推出近10年　突破11.7億元銷售大關
遊戲 XBOX 串流 iPad Microsoft iOS 藍牙 雲端 Android 軟件

上一篇文章

【智能眼鏡】Facebook夥Ray-Ban研智能眼鏡　發布會前夕設計搶先曝光

下一篇文章

【Apple Watch】用戶投訴佩戴Apple Watch引起過敏　蘋果提三招改善問題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【每日焦點】蘋果下周舉行發布會　三星Galaxy S系列新機或提早登場
【每日焦點】蘋果下周舉行發布會　三星Galaxy S系列新機或提早登場
【三星新機】韓國供應鏈爆　三星Galaxy S22系列或提前登場
【三星新機】韓國供應鏈爆　三星Galaxy S22系列或提前登場
【Android 12】Google宣布　正式版Android 12將於數周內登場
【Android 12】Google宣布　正式版Android 12將於數周內登場
【網絡安全】藍牙BrakTooth漏洞　逾10億裝置潛在安全風險
【網絡安全】藍牙BrakTooth漏洞　逾10億裝置潛在安全風險
【節約能源】 數據中心耗電量大　建築環保評估協會推綠建環評數據中心評估工具
【節約能源】 數據中心耗電量大　建築環保評估協會推綠建環評數據中心評估工具
【網絡安全】微軟Outlook出現安全漏洞　黑客可模仿聯絡人傳送釣魚郵件予用戶
【網絡安全】微軟Outlook出現安全漏洞　黑客可模仿聯絡人傳送釣魚郵件予用戶