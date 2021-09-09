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【ET講股通】科技股災應對策略（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:41 2021/09/09

分享：

騰訊 （00700）  、網易 （09999） 等平台遭約談，科技股出現小股災，恒生指數曾跌近600點，跌穿26000點水平。《ET講股通》主持梁耀康於節目內為你分析後市去向，立即點擊↓收看或收聽。

Time code

00：00 - 港股今日市況速覽　科技股領跌
01：40 - 科技股反彈或已完結　宜先減磅勿追貨
04：19 - 基建相關股份繼續走強
06：19 - 車股雖續強　惟要留意支持位
07：07 - 外圍市況關注點
14：15 - 股票分析：鄭煤機 （00564） 股價分析
17：40 - 股票分析：晨鳴紙業 （01812） 股價分析
19：23 - 股票分析：華夏政銀國際 （02318） 股價分析
21：20 - 股票分析：恒大汽車 （00708） 股價分析
24：46 - 股票分析：金沙中國 （01928） 股價分析
27：32 - 股票分析：濰柴動力 （02338） 股價分析
29：00 - 股票分析：中廣機電 （01816） 股價分析
32：38 - 股票分析：恒騰 （00136） 股價分析
35：56 - 股票分析：心連心化肥 （01866） 股價分析

有股票疑難，歡迎WhatsApp（WhatsApp留言問股）96133819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

***************************

恒指全日挫604點，報25716點，大市成交1,660億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，大市尾市跌幅擴大，科技股急挫，初步來說，若高位買貨者可先減持一些止蝕。龍頭股騰訊 （00700） 、美團 （03690） 及阿里巴巴 （09988） 領跌，拖累大市。

科技股短期宜減磅止蝕 留意會否試底

內地續出手監管，約談騰訊及網易 （09999） 。雖然監管非新消息，但股價急跌，主因有二︰一、獲利回吐；二、不正常調整。梁耀康建議，除短期減持止蝕外，亦要觀察科技股會否試底，若不破底或會抽上。短綫來說，科技股若回調就要獲利離場；若看長綫3至5年，則宜待跌至更低時再加注。

基建相關股、資源股繼續走強，如中國鋁業 （02600） 、華潤水泥 （01313） 等，大部分維持高位。車股亦值得留意，但若跌穿之前低位則要留神。

若科技股明天續弱，恒指料下試25500點水平。外圍方面，要留意歐洲央行會否減少買債。美股仍強，但似有調整之勢，或為港股帶來壓力。儲局今年餘下3次議息，料11月或12月公布減少買債，不過仍有不少聲音估9月有機會，故留意下周、議息前的股市會否受收水陰霾影響。

【「ET講股通」問股環節，包括：騰訊、鄭煤機、河北建設、晨鳴紙業、華夏政銀國債、恒大汽車、金沙、濰柴動力、中廣核電力、恒騰網絡、心連心化肥：立即觀看】 

《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

***************************

＊重溫今早《ET開市直擊》－為你率先部署國慶黃金周受惠股→【按此】

time code：

00：00 - 港股焦點速覽　大行唱淡經濟＋中央再約談科企
01：05 - 外圍市況速覽　美股氣氛轉弱
03：29 - 美股調整機會增？沈慶洪：市場資金仍多
06：35 - 港股上日市況速覽＋北水盤路
07：54 - 沈慶洪：恒指已見短期底　技術已出現背馳
10：23 - 中央再約談騰訊 （00700） 及網易 （09999） 影響有幾大？
13：43 - 青茂口岸開通對濠賭股有幾利好？
16：13 - 股票分析：快手 （01024） 股價會受「約談」騰訊 （00700） 消息影響嗎 ？
17：45 - 股票分析：小米 （01810） 股價前景如何？
19：20 - 股票分析：銀娛 （00027） 股價前景如何？
20：04 - 股票推介：國慶黃金周受惠股：南方航空 （01055） 、同程藝龍 （00780） 、攜程 （09961）
22：05 - 股票推介：來港易受惠股：九倉置業 （01997） 、周大福 （00650） 、莎莎 （00178）
23：50 - 港股開市前市況速報
27：04 - ET個股推介：中興通訊 （00763）
28：06 - 股票分析：東風集團 （00489） 股價前景點睇
29：30 - 股票分析：比亞迪 （01211） 買賣策略
31：18 - 資源股前景如何？中澳關係對資源股影響
31：58 - 股票分析：中國鋁業 （02600） 前景如何
32：17 - 股票分析：江西銅 （00358） 前景如何
33：04 - 股票分析：信義光能 （00968） 前景如何
34：13 - 股票分析：京能清潔能源 （00579） 可以買入嗎？
35：09 - 股票分析：光大環境 （00257） 可以買入嗎？
35：43 - 股票分析：太平洋航運 （02343） 可以繼續持有嗎？
36：52 -  股票分析：江西銅 （00358） 高位持貨要守幾耐？
38：06 -  股票分析：美團 （03690） 小注買入要定止蝕位嗎？
39：27 -  股票分析：金沙 （01928） 值得買入短炒嗎？
40：16 -  股票分析：新特能源 （01799） 前景如何？
41：52 -  股票分析：南方錳業 （01091） 前景如何？
43：12 -  股票分析：哈爾濱電氣 （01133） 前景如何？
44：29 -  股票分析：濰柴動力 （02338） 前景如何？
45：30 -  內地8月CPI速報　數據遜於市場預期
47：33 - 恒指跌穿26000　後市怎分析？
49：06 -  股票分析：聯想控股 （03396） 合理價如何分析？
52：18 -  股票分析：華潤水泥 （01313） 買賣策略
53：28 - 財經日誌提提你

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