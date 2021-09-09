【新冠疫苗】日本擬縮短入境隔離至10日 需出示接種證明

隨著新冠疫苗接種普及，多國陸續放寬旅客入境要求。日本政府擬縮短外國遊客入境隔離時間，但旅客需出示疫苗接種證明。另外，日本政府希望下月起開始放寬疫情限制措施。

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日本政府希望恢復商務出遊，有意最快可在9月內縮短外國旅客入境的隔離時間，由14日減至10日。措施只限已接種日本認可疫苗人士，包括Moderna疫苗、輝瑞疫苗（Pfizer）及阿斯利阿康疫苗（AstraZeneca）。日本媒體指，當局最快於周四（9日）公布相關措施。

日本當局亦考慮，放寬來自Delta變種（即印度變種）傳播風險高地區旅客隔離要求，日後會擬定適用國家名單。據悉，目前來自Delta變種傳播風險高地區旅客入境後，為期14日隔離中最少10日需留在政府指定設施。另外有建議指若旅客提交行程及預防傳染措施的書面證明，日本或會進一步縮短隔離時間。

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日本《共同社》另外報道，當局已制定解封路線圖。日本政府希望在11月時，容許已完成接種疫苗人士，或出示陰性檢測結果人士參加大型活動。屆時餐廳若被當局確認已有充足措施預防病毒傳播，亦能開始恢復出售酒類。根據最新數據，日本約49%人口，即約6,200萬人完成疫苗接種。

另外，日本21個縣城緊急狀態令原定下周日（12日）結束，惟多個日本媒體報道指，其中19個縣城料會再度延長緊急狀態令至9月30日，當中包括大阪、北海道、福岡等。日本負責應對疫情大臣西村康俊表示，指定地區醫療系統仍超負荷，需要採取防疫措施抑制疫情蔓延。

責任編輯：李俊儀