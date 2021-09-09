根據我們的量化模型，相對於美元、收益率和通貨膨脹，黃金目前的交易價格低於公允價值。以目前的價格，黃金對希望對沖其投資組合以抵禦美元疲軟、負利率、高通脹帶來的風險的長期買家具有吸引力。我們認為可能出現以下四種情況，並且在大多數情況下，總體格局是金價上漲。

一種情況是，在勞動力市場改善和供應中斷的情況下，市場重新關注美國通脹風險。這可能為“risk off”事件奠定基礎。在 2003 年發生類似情況，當時通脹因油價走强，黃金對通脹擔憂做出了強烈反應。

另一種情況可能是隨著疫苗效力的減弱，病毒病例不斷增加。這可能導致 2022 年經濟增長下調和量化寬鬆 （QE） 縮減時間進程延遲，這利好黃金。另外，美股的上漲可能會放緩甚至膠著，而黃金將起到對沖波動性的作用。黃金與美元指數 （DXY） 的反比關係在 2021 年第三季加劇。事實上，美元在 2021 年回升，並因其避險地位以及聯儲局與其他央行不同的貨幣政策而受到支持。儘管如此，由於負相關性處於高位，美元強勢的逆轉可能會導致黃金強勁的逆轉反彈。

我們的 DEER FX 模型顯示美元長期被高估。然而，美元可能會在明年第一季度保持堅挺，這取決於美國的量化寬鬆縮減時間表。在溫和增長及通脹的前景下，料聯儲局不會急於加息，債券收益率可能會保持在低位。我們認為，在這種環境下，世界各地的中央銀行將繼續積累黃金作為分散風險的工具，黃金仍將受到支撐，料明年第一季可上望2,000美元，。