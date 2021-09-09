【中秋節好去處】中秋節影相打卡去邊好？　一文看清各大商場打卡位（不斷更新）

▲ （裕民坊及恆香提供）

中秋節又到，市民今年可以在哪些地方慶祝、打卡？本報整理了部份商場和地區的節慶活動，以及提供的優惠。方便市民於今個周末至中秒節期間，與家人、朋友、情人一起參觀、玩樂。

信和集團

旗下5大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城及黃金海岸商場，推出「賞明月．迎中秋」換領活動。「S⁺ REWARDS」會員憑指定點數或憑指定勳章以優惠點數，換領A-1 Bakery、東海堂、香港美心、香港榮華餅家、皇玥、聖安娜餅屋等10多個品牌的月餅禮盒套裝以及其他指定應節食品。

【疫下商機】Lululemon收入目標料提前2年完成 增長動力仍強勁

裕民坊

與恆香一起合作，推出中秋綵燈會，提供逾500個傳統燈籠。場內同時設有猜燈謎活動。

ELEMENTS圓方

場內推出「多重購物禮遇」，顧客凡於即日起至9月26日期間，消費滿指定消費金額，可享50%基本回贈。同時多間食肆為顧客帶來中秋優惠，包括於9月20日至9月21日期間，到Dim Sum Library堂食晚市用膳，每2位顧客即可獲贈限定「芒果奶黃月餅」乙件。

【疫下商機】港人年花76億買有機產品 生酮食品成新商機 惟餐廳生意仍難回復疫前水平

荷里活廣場

場內於9月10日至9月22日，推出「中秋‧有禮 1折快閃禮遇」期間限定換領活動。VIC會員憑低至1折積分並即場捐款20元，即可換領一系列應節禮品。

新都會廣場

「喵喵遊園會Meow Plaza」，於9月12日至10月31日打造6大超萌打卡位，包括16米長「喵之秋橋」。

【消費優惠】電子消費券即日起發放 搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

責任編輯：馬意文