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中鋁2600股價破頂不宜高追　可留意江西銅358待破阻力

股市 17:25 2021/09/09

分享：

資源股繼續有追捧，中國鋁業 （02600） 股價再升逾7%，破頂高見6.89元，其後跌幅略為收窄，收報6.73元。獨立股評人沈慶洪認為現階段不宜高追中鋁，反宜可以將江西銅 （00358） 加入觀察名單，待上破阻力位力考慮追入。想知原因及買賣策略，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》足本版，沈慶洪為你率先捕捉6隻國慶黃金周受惠股→【按此】

Time code：

00：00 - 港股焦點速覽　大行唱淡經濟＋中央再約談科企

01：05 - 外圍市況速覽　美股氣氛轉弱

03：29 - 美股調整機會增？沈慶洪：市場資金仍多

06：35 - 港股上日市況速覽＋北水盤路

07：54 - 沈慶洪：恒指已見短期底　技術已出現背馳

10：23 - 中央再約談騰訊 （00700） 及網易 （09999） 影響有幾大？

13：43 - 青茂口岸開通對濠賭股有幾利好？

16：13 - 股票分析：快手 （01024） 股價會受「約談」騰訊 （00700） 消息影響嗎 ？

17：45 - 股票分析：小米 （01810） 股價前景如何？

19：20 - 股票分析：銀娛 （00027） 股價前景如何？

20：04 - 股票推介：國慶黃金周受惠股：南方航空 （01055） 、同程藝龍 （00780） 、攜程 （09961）

22：05 - 股票推介：來港易受惠股：九倉置業 （01997） 、周大福 （00650） 、莎莎 （00178）

23：50 - 港股開市前市況速報

27：04 - ET個股推介：中興通訊 （00763）

28：06 - 股票分析：東風集團 （00489） 股價前景點睇

29：30 - 股票分析：比亞迪 （01211） 買賣策略

31：18 - 資源股前景如何？中澳關係對資源股影響

31：58 - 股票分析：中國鋁業 （02600） 前景如何

32：17 - 股票分析：江西銅 （00358） 前景如何

33：04 - 股票分析：信義光能 （00968） 前景如何

34：13 - 股票分析：京能清潔能源 （00579） 可以買入嗎？

35：09 - 股票分析：光大環境 （00257） 可以買入嗎？

35：43 - 股票分析：太平洋航運 （02343） 可以繼續持有嗎？

36：52 - 股票分析：江西銅 （00358） 高位持貨要守幾耐？

38：06 - 股票分析：美團 （03690） 小注買入要定止蝕位嗎？

39：27 - 股票分析：金沙 （01928） 值得買入短炒嗎？

40：16 - 股票分析：新特能源 （01799） 前景如何？

41：52 - 股票分析：南方錳業 （01091） 前景如何？

43：12 - 股票分析：哈爾濱電氣 （01133） 前景如何？

44：29 - 股票分析：濰柴動力 （02338） 前景如何？

45：30 - 內地8月CPI速報　數據遜於市場預期

47：33 - 恒指跌穿26000　後市怎分析？

49：06 - 股票分析：聯想控股 （03396） 合理價如何分析？

52：18 - 股票分析：華潤水泥 （01313） 買賣策略

53：28 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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