【Apple Watch】用戶投訴佩戴Apple Watch引起過敏　蘋果提三招改善問題

▲ Apple Watch或可能會觸發「潛在的皮膚敏感」問題，因此蘋果提出了3項改善方法。

蘋果（Apple）智能手錶Apple Watch深受用家歡迎，惟近日卻有一名用家表示，因佩戴 Apple Watch而燒傷手腕，雙手變得又紅又腫。蘋果其後確認，Apple Watch或可能會觸發「潛在的皮膚敏感」問題，因此蘋果提出了3項改善方法。

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外媒WSOC-TV報道指，最近美國女用家Ann Brace表示有日佩戴Apple Watch，突然覺得手腕有灼熱感覺。翌日早上，Brace起床後發覺自己佩戴Apple Watch的手腕疑似燒傷，傷口更有3吋大，Brace隨即向蘋果投訴。

WSOC-TV及後翻查資料，發現當地消費產品安全機構曾接獲18宗類似的投訴，他們均稱佩戴Apple Watchling後手腕出現紅疹、痕癢、燒傷等情況。

蘋果表示，Apple Watch或存在潛在的皮膚敏感問題，少數人可能會對某些材料產生過敏反應，當接觸肥皂、汗水等刺激物或其於環境因素，也可能導致類似的情況。對此，蘋果建議用戶應保持皮膚清潔和乾爽，在使用第三方製造的Apple Watch錶帶時要小心留意，而且藥業確保錶帶不會太緊或太鬆。

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責任編輯：曾曉汶