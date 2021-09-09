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【疫下商機】港人年花76億買有機產品　生酮食品成新商機　惟餐廳生意仍難回復疫前水平

商業 14:15 2021/09/09

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港人愈來愈重視健康的生活模式，有機、低糖、生酮飲食等詞近年漸見熱門。

港人愈來愈重視健康的生活模式，有機、低糖、生酮飲食等詞近年漸見熱門。根據香港有機資源中心6月公布的《香港有機產品的消費行為調查報告2020》，疫情下本港市民購買有機產品的全年消費總金額高達76.7億元，較2019年增加8億元。有本地商家表示，愈來愈多香港的餐飲或零售業買家，願意引進天然有機產品，皆因港人愈來愈重視食品的營養價值及質素，追求較健康的生活，當中又以年輕女性對這類產品最為受落。

【疫下商機】Lululemon收入目標料提前2年完成　增長動力仍強勁

有機產品消費額　去年76.7億

經營超過30年的香港品牌「多多」，其產品在超市、酒樓和網上平台均有出售，該品牌營銷主任周芷晞表示，標榜具營養價值的健康食品逐漸受港人歡迎。舉例指，含有藜麥、奇亞籽等有機食材的食品最受歡迎，減糖食品亦漸受注意。

周又提到，明星效應的影響力亦不容小覷，如其品牌代言人Coffee林芊妤，本在YouTube頻道上教瑜伽，訂閱量逾150萬，健康生活方式及形象相當受一眾年輕女士歡迎，找她代言後，為品牌的生意額帶來約6成的增幅。

未來，多多會尋找更多本地網上初創購物平台作為銷售點。不過，受限聚令影響，酒樓方面的銷情下跌了約2成，加上近月船運堵塞，運輸成本上升亦對生意造成打擊。

生酮飲食的產品亦於這兩年間，開始受到本港消費者的歡迎。專營生酮、無添加糖、低醣及無麩質食品的Lock International Co Ltd.提到，前幾年很多香港人甚至從未聽聞生酮二字，於近兩年亦成為一種新趨勢。

生酮飲食新趨勢　零售點增加

然而，銷售同類產品的商戶近年亦一直上升。該公司負責人陳小姐指，一眾生酮飲食的產品中，最受歡迎的是朱古力，餐廳、健身室以至自動販賣機的商戶均有向他們入貨，她相信未來會有更多零售店或餐廳售賣生酮食品。

除了食品，有機的清潔或護膚類產品亦甚受香港人歡迎。Simply Clean負責人李小姐稱，疫情為清潔類的產品帶來約4成生意增幅，產品價錢由40元到200元不等。此外，寵物沐浴露甚受歡迎，她表示，愈來愈多港人傾向替寵物選擇天然產品，今年的銷售額仍然上升。不過，近月港口堵塞，其運輸成本上升了約7成，對生意亦有影響。

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記者：李智美

零售 餐廳 香港 限聚令 疫情

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