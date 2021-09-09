【疫市營商】本地動畫製作公司多綫發展　原創IP角色系列增曝光

▲ 本地多媒體製作公司曙光創意創辦人劉嘉麒（Aaron）表示，雖然疫情為業務經營帶來影響，但同時市場上也有不少發展機會及空間。（李寶如攝）

本地動畫業生存空間有限，雖然近年政府加強對業界的支援，但動畫製作公司仍面臨不少困難。

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多媒體製作公司「曙光創意」創辦人劉嘉麒（Aaron）表示，在本港從事創意產業從來都不易，為求生存，公司也經歷數次轉型，自推出原創IP「戰鬥姬」動畫系列後，才成功覓得一條出路，增加品牌曝光率，並吸引更多合作機會。

Aaron分享，畢業後便投身印刷業，但隨着行業步向夕陽，於是決定自立門戶，創辦曙光創意多媒體製作公司，提供印刷、拍攝、電繪及動畫製作等服務，近年更推出兩款原創IP品牌。

角色設計 迎年輕人兒童市場

除了實體玩具之外，戰鬥姬亦推出動畫、漫畫、桌遊等周邊產品，Aaron表示，希望透過不同產品類型，在多個渠道吸引消費者，慢慢建立IP品牌知名度。他稱，除了在本地市場之外，亦有在內地出售戰鬥姬周邊產品，他留意到，「內地早前興起盲盒熱潮，不少年輕人願意花費金錢購買，因此日後有意也以盲盒形式售賣產品。」

為了擴充更大市場，該企業去年推出另一款「麒麟波」原創IP角色，主要瞄準兒童市場，設計教育遊戲、圖書等產品，並與幼稚園、教育機構等對象合作推廣。

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Aaron表示，近年其公司業務愈來愈多元化，從2D平面印刷、拍攝等，慢慢轉型至增加拍片、動畫製作等服務，很多技能就要「邊做邊學」。他指，從設計到生產的過程步步艱難，當產品生產完畢，又會面臨包裝、貨期等問題，很多時候被迫延遲出貨，增加經營壓力。他亦指，本地客戶追求高質素產品，但初創公司資金資源有限，所以要更加精準把握製作成本及時間。

近年該公司推出的戰鬥姬動畫系列，並於「第8屆動畫支援計劃」中獲得獎項，增加品牌知名度之餘，更獲得合作機會，令其營業額增加4倍。他稱，最近有本地電影公司主動接洽，表示有意製作戰鬥姬真人版電影。此外，公司亦正在研發手機遊戲，有望本年底推出。目前公司收入來自印刷、多媒體設計等業務，每月生意額約20多萬元。

疫市宣傳轉綫上 影片製作需求增

持續逾一年之久的新冠肺炎疫情為各行各業帶來挑戰，Aaron坦言，疫情下業務經營受阻，但同時本地市場仍有不少機會。

他解釋，在疫情期間，不少公司需要透過綫上渠道作宣傳，影片製作需求大增。「部分機構原本計劃邀請代言人或明星拍攝影片，但因疫情緣故，於是改為製作動畫宣傳片，因此市場上也有不少合作及宣傳機會。」

Aaron表示看好動畫製作的未來發展，但在擴展知名度方面仍是一大難題。他稱，「公司曾經透過各大社交平台，又夥KOL拍片宣傳，但成效始終欠缺理想。」他計劃未來加大力度為品牌宣傳，希望本地愈來愈多人願關注本地動畫製作。

記者：李寶如