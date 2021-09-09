【阿斯利康疫苗】EMA列吉巴氏綜合症為副作用

全球各國關注新冠疫苗的副作用問題，美國食品藥品監督管理局（FDA）早前指有近百人接種強生疫苗後，出現吉巴氏綜合症。歐洲藥品管理局（EMA）周三（8日）也宣布，將吉巴氏綜合症列為接種阿斯利康疫苗的罕見副作用。

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吉巴氏綜合症（Guillain-Barré syndrome）屬罕見免疫系統疾病，患者免疫系統會在病發時攻擊周圍的神經。EMA周三發布一份文件，顯示歐盟截至今年7月31日共為民眾接種5.93億劑阿斯利康（Astrazeneca）疫苗，其中出現833宗吉巴氏綜合症個案。

阿斯利康疫苗使用腺病毒載體技術，EMA認為吉巴氏綜合症有合理可能與腺病毒載體疫苗存在因果關係。

EMA將吉巴氏綜合症列為接種阿斯利康疫苗後非常罕見的副作用，建議在疫苗加上這項副作用的資料。EMA也建議在產品上添加警告標籤，提醒接種者如出現四肢無力和癱瘓等症狀，胸部和臉部也出現類似情況就應求醫。

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美國食品藥品監督管理局（FDA）今年7月指，發現近百宗接種強生（Johnson & Johnson）疫苗後出現吉巴氏綜合症的罕見個案，添加接種警告標籤。而強生疫苗同樣屬於腺病毒載體技術疫苗。

責任編輯：鄭錦玲