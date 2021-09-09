【騰訊700】騰訊重磅手遊《英雄聯盟手遊》延至國慶假期後推出　全日挫8%

▲ 騰訊宣布延遲推出《英雄聯盟手遊》，由原本9月15日延遲至國慶假期後。

內地監管繼續關注未成年人打機之際，騰訊 （00700） 宣布延遲推出《英雄聯盟手遊》，由原本9月15日延遲至國慶假期後。《英雄聯盟手遊》於今年2月獲得遊戲版號，是5對5玩家的多人在線戰術競技遊戲，玩法與《王者榮耀》類似，市場憧憬成為新一隻電競大熱遊戲。

騰訊 （00700） 今日領跌大市，全日跌8%，收480元，為7月27日以來最大單日跌幅，成交額267億元。

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該遊戲在社交平台上公布有關消息，指為了創造及保障更好的遊戲體驗，決定增加一輪限量測試，於9月15日，並延續至國慶假期後。

騰訊高級副總裁馬曉軼此前曾表示，在《英雄聯盟手游》上線之後，會嚴格執行主管部門的最新防沉迷要求，並探索更多新技術、新功能、新舉措的應用與落地，保護未成年人健康成長。

另外，花旗發表研究報告指，預料《英雄聯盟》手遊在推出初期，或會有較強勁的表現，騰訊或可藉此進一步擴大在線戰術競技遊戲（MOBA）市場份額，維持騰訊「買入」評級，目標價689元。

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編輯：吳敏芳

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