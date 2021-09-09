【室內設計】80後夫婦為校網購跑馬地住宅　540呎單位全爆增半房　開放式廚房配中島櫃彷如置外國

不知大家會不會為自己的住所構思設計，佈置家中的每個角落？如果是租樓，有些人選擇「軟裝」，主要以家具布置，並以顏色作為配搭；若然是自住物業，有些人按需要裝修，如增加房間數目；有些人則會把明喉變作暗喉，又有些人會選擇全拆，由零開始，重新建立每個空間。有戶主以約1,000萬元購入逾500平方呎的跑馬地單位，並選擇進行全拆，花約80萬元裝修。

廁所及睡房設計

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OvvioStudio室內設計師Dennis接受《iMoney》訪問表示，一對八十後夫婦為即將申請報讀小學的兒子，選擇心儀校網，而以1,000萬元購入跑馬地的東山臺的單位，實用面積達544平方呎，原則兩房兩廳，共四人（父母、兒子及工人）居住。雖因校網而搬屋，但畢竟是自住物業須「日住夜住」，當然也不能馬虎設計，單為進行全拆，「基本上水電需要重做，間隔也需要重新規劃。」男戶主借機要求加入一直夢未以求的中島櫃，當中涉及金額約10萬元；女戶主則指明全屋不可出現木色。原本的兩房變為兩房半，半間則為工人房，可放下3呎床。

大廳及開放式廚房設計

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相信有不少業主偏愛中島櫃設計，因其設置在廚房中心，四面不靠牆，猶如海上的島嶼，別具異國風情，奈何往往受住宅空間所限，即使是有這份心思也只能打消念頭。Dennis坦言，在住宅加入中島櫃外，同時要多間半間房，又要考慮儲物空間，成為裝修中最具挑戰的一部分。最後，他訂造中島櫃取代了飯廳位置，連結開放式廚房與廳的位置，「一來可當作餐桌形式或者煮飯，二來如果有朋友上來，也可以圍住坐，屬整間屋的焦點之一。」

走進屋內每個角落，就會發現以黑白色作為主題，原來這是女戶主的特別要求，「因為女主人不太喜歡木色，她喜歡黑白色，所以間屋是不能夠有木色存在。」黑白色如何可以運用得宜？在大廳設計中，地板和大部分家具，都是以白色為主，並以黑色線條作為點綴，為了不會過於單調，業主又希望可以在電視位置倏一幅特色牆，於是Dennis便以灰色的灰色石紋岩板代替牆身，而電視機掛在牆上，他又善用旁邊的凹陷位設計成玻璃直櫃代替電視櫃，一方面有儲物用途，也可展示自己的收藏；另一方面則令整體設計變得簡潔，又不會過於普通。

為了避免「橫樑壓頂」，Dennis以分別在睡房、大廳等位置使用假天花設計，讓格局變得美觀，「我又在玄關至工人房及廁所門口位置，加入了LED燈和一條條的磁石燈帶，營造線條效果，令令成間屋不會過於花巧。」此外，廁所採用岩石紋磚作為牆身營4粗獷感，設計有別於大廳及睡房簡潔設計，讓人彷如置身在不同空間。

＊圖片由「OvvioStudio」提供。

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責任編輯：黎淑雯

