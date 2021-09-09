塔利班擬911辦就職禮 中俄等多國獲邀出席

塔利班周二(7日)宣布成立新政府，並公布臨時內閣成員名單。俄羅斯衛星通訊社報道指，塔利班打算於9月11日舉行新內閣就職典禮，多個國家包括中國、俄羅斯、巴基斯坦及伊朗獲邀出席典禮。

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俄羅斯衛星通訊社周三(8日)報道指，消息人士稱塔利班新政府就職典禮將於9月11日舉行，塔利班已邀請俄羅斯、中國、卡塔爾、土耳其、巴基斯坦及伊朗參加出席。據悉，阿富汗新政府的副總理巴拉達爾（Abdul Ghani Baradar）周三（9日）前往卡塔爾，邀請其他國家代表團參與就職禮。

俄羅斯聯邦委員會（即國會上議院）主席馬特維延科（Valentina Ivanovna Matviyenko） 表示，不會代表俄羅斯參與典禮，估計國家會派出大使級代表參加。

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值得注意的是，今年是美國911恐襲事件20周年，當年恐襲造成3,000人喪生，布殊政府當時相信基地組織（al-Qaeda，音譯阿爾蓋達組織）領袖拉登（Osama bin Laden）策劃襲擊，於是於阿富汗展開軍事行動，推翻窩藏拉登的塔利班政權。

責任編輯：郭麗明