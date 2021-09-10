塔利班取消「911」當天辦就職典禮（第二版）

塔利班周二（7日）宣布成立新政府，公布臨時內閣成員名單，其後俄羅斯衛星通訊社報道，塔利班打算於周六（11日）舉行新內閣就職典禮，多個國家包括中國、俄羅斯、巴基斯坦及伊朗獲邀出席典禮。惟俄羅斯塔斯社周五（10日）報道，塔利班已取消於911當天舉行就職典禮。

（第二版更新就職典禮取消）

報道引述阿富汗臨時政府文化部長Inamullah Samangani表示，臨時政府數日前已取消舉行就職典禮，並指臨時政府已經開始運作。他更否認塔利班計劃於9月11日當天舉辦就職典禮的報道，直指這只是傳聞。

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俄羅斯衛星通訊社周三（8日）報道指，消息人士稱塔利班新政府就職典禮將於9月11日舉行，塔利班已邀請俄羅斯、中國、卡塔爾、土耳其、巴基斯坦及伊朗參加出席。據悉，阿富汗新政府的副總理巴拉達爾（Abdul Ghani Baradar）周三（9日）前往卡塔爾，邀請其他國家代表團參與就職禮。

俄羅斯聯邦委員會（即國會上議院）主席馬特維延科（Valentina Ivanovna Matviyenko） 表示，不會代表俄羅斯參與典禮，估計國家會派出大使級代表參加。

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今年是美國911恐襲事件20周年，當年恐襲造成3,000人喪生，喬治布殊政府當時相信基地組織（al-Qaeda，音譯阿爾蓋達）領袖拉登（Osama bin Laden）策劃襲擊，於是於阿富汗展開軍事行動，推翻被指窩藏拉登的塔利班政權。

責任編輯：郭麗明